Heinrich Böll három hónapját mutatja be feleségének írt levelein keresztül Szederkényi Olga új filmje. A Nobel-díjas íróban ebben az időszakban fogalmazódott meg az a békevágy, amely későbbi életében is jellemző volt rá. A május végén érkező filmet most az egyik forgatási helyszínen, Szentesen mutatták be premier előtt.

1944 júliusában Heinrich Böll közlegény már csaknem 6 éve katona. A 19 évesen bevonult fiatalember végigharcolja a világháborút. Erdély határában megsebesült, előbb Sepsiszentgyörgyön, majd Debrecenben és Szentesen ápolták. Lábadozásának ennek a három hónapjáról szól a Böll közlegény megmentése, amelyből az rajzolódik ki, hogyan miként lehet fizikailag, erkölcsileg és lelkileg túlélni a világégést.

Vérfagyasztóan aktuális lett a film – véli Szederkényi Olga rendező. Fotó: Gulyás Gergő

– Ez a film vérfagyasztóan aktuális lett az ukrajnai konfliktus miatt, amit itt látunk, az egy ukrán vagy orosz katonának a lelkében is lejátszódhat. A háborús filmeket mindig úgy képzeljük el, hogy óriási robbanások, ömlik a vér, több tízezer statiszta rohan a vonattal szemben vagy a hajóról le, és így tovább. Itt viszont az mutatjuk be, hogy főhős lelkében hogyan csapódik le az a borzalom, amelyet maga körül lát – számolt be a részletekről Szederkényi Olga. A film rendezője hozzátette, Böll egész életét végigkísérő pacifizmusa is ebben az időszakban, lábadozása alatt erősödött meg.

Heinrich Böll három hetet töltött Szentesen, a német hadikórházzá alakított Téli Gazdasági Szakiskolában – a mai Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola – volt a szálláshelye. Onnan írta leveleit feleségének, amelyekben Szentest és a város lakóit is bemutatta. A rövid ittléte is hatással volt rá, „Ádám, hol voltál?” című világháborús kisregényének harmadik fejezete Szentesen játszódik.

Szentes irodalmi emlékei. Heinrich Böll író emléktáblája. Fotó: Majzik Attila

A film készítésében tovább erősíti a szentesi kötődést, hogy a mozi irodalmi szakértője a városból származó Cserna-Szabó András, József Attila-díjas író. A Böll közlegény megmentése hivatalos premierje a tervek szerint május és június között lesz az RTL Magyarországon.