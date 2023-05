Terbócs Attila 50 éves, Budapesten él. Néprajz szakon végzett az egyetemen, de csak né­­hány évig dolgozott ezen a területen. A családalapítással egy időben egy multinacionális cégnél helyezkedett el. A néprajz pedig megmaradt „szerelemnek”, hobbinak. A Covid-járvány alatt vált szinte családtagjává Nepomuki Szent János. Merthogy a róla mintázott szobrokat gyűjti, dokumentálja a fellelhetőségüket, állapotukat, a velük kapcsolatos történeteket.

A Covid idején vált hobbijává

Ha valaki néprajzos, akkor az megmarad annak akkor is, ha az élet más szakterületre fújja. Így aztán a gyerekeimnek azt kell végigszenvedniük kisgyermekkorban, kiskamaszként, kamaszként, hogy járjuk az országot, a falvakat. Valószínűleg nagyobb korukban majd megértik, hogy ez miért is jó nekik. Most még nem annyira

– mondta Terbócs Attila.

Mint mindenki másnak, az ő életére is rányomta a bélyegét a Covid-járvány. Nehezen viselte a bezártságot. Mivel az országjárás amúgy is a hobbija volt, azt találta ki, hogy ennél jobb alkalom nincs az országjárásra. Az autóban elszeparáltan utaztak, a Nepomuki-szobrok körül pedig nem volt tömeg. De hogy jött képbe Nepomuki Szent János?

Az első Nepomuki Szent János-szobor, ami nagyon megfogott, a martonvásári, amely a Brunszvik-kastély és a katolikus templom közelségében található. A szobor rokokó játékossága már önmagában is kiemelkedik a szakrális kisemlékek közül. Ahányszor és ahány oldalról megnézi az ember, mindig más szépséget fedez fel benne. Rejtély, hogy mi minden lakozhat egy egyszerű kőben. Érdemes megnézni, ha lehet, személyesen, de fényképen mindenképpen!

– mondta. Ez a szobor adta az indíttatást, hogy más Nepomuki Szent János-szobrokat is felkeressen.

Ereklye lett a nyelve

De nézzük, ki is volt Nepomuki Szent János. Cseh pap, egyházjogász, keresztény vértanú, Csehország védőszentje. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. A gyónási titok mártírjaként is számon tartják. Egyes helyeken a fuldoklók, a bányászok és a sóbányászok védőszentje is. János a Magyar néprajzi lexikon szerint a XIV. század derekán született a csehországi Pomuk, vagy Nepomuk nevű mezővárosban. A prágai udvarban IV. Vencel feleségének gyóntatója volt. A legenda szerint nem volt hajlandó elárulni a királynak, hogy miről gyónt a felesége, ezért az uralkodó 1393. március 20-án a Moldvába ölette. A hagyomány szerint amikor a teste elmerült, öt csillag bukkant fel a vízből. Prágában a Szent Vid-templomban temették el. A 16–17. századtól a sírjánál rendkívüli eseményeket észleltek, akkor kezdődött a kultusza. Az 1600-as évek elején a protestánsok elfoglalták a templom felét, és el akarták távolítani a holttestét, de a legenda szerint a sírásók szörnyethaltak. A jezsuita ellenreformációs misszionáriusok a szentté avatását kezdeményezték, mert pél- dául a teteme feltárásakor épen ma­­radt a nyelve, amit ereklye- ként tisztelnek, és gyakran meg- jelenik a vele kapcsolatos áb- rázolásokban is. Boldoggá 1721. március 31-én avatták, szent- té pedig nyolv évvel később, 1729. március 19-én.

A XVIII. század szentjei közül ő a legnépszerűbb, ne­­ki szentelték a legtöbb új templomot, nagyon sok szoborral, oltárképpel is megemlékeztek róla. Papi ruhában, mókusprémből készült kanonoki vállgallérban, almúciumban, birétummal (a római katolikus papság által használt fejfedő) a fején, kezében feszülettel ábrázolják, van, ahol a szája elé tett mutatóujj utal arra, hogy ő a gyónási titkok mártírja.

Van, ahová többször is visszamegy

A nép azoknak a szenteknek állíttatott szobrot, akiket a ma­gukénak éreztek. Nincsenek olyan túl sokan. A többi szent ábrázolása általában egysíkúbb, nincs meg az a rendkívül gazdag variáció, ami a Nepomuki-szobrokban viszont jelen van. Mint említettem, engem a martonvásári Nepomuki-szobor fogott meg. Minimum háromnegyed órán át néztem. Miután hazajöttem, az interneten kezdtem kutakodni, hogy mit lehet tudni Nepomuki Szent János hazai szobrainak ikonográfiájáról, hogy miért úgy ábrázolják, ahogyan, és miért azokkal a mozdulatokkal. Néhány kivételtől eltekintve nagyon felületes leírásokkal találkoztam. Akkor pattant ki az agyamból, hogy ha eddig senki nem gyűjtötte össze a Nepomuki Szent János-szobrokról szóló tudnivalókat, akkor megcsinálom én, úgyis itt van a Covid-járvány, máshová úgysem lehet menni. Így kezdődött. Bejártam az ország minden sarkát, de nem minden települését. Kiírtam, hogy a feljegyzések szerint hol említenek Nepomuki Szent János-szobrokat, ezt felvittem egy Google-térképre, a helyeket pirossal jelöltem. A hétvégék előtt ránéztem a térképre, hogy akkor merre is vegyük az útirányt a családdal. Általában húsz-huszonöt képet készítek a szobrokról. Otthon pedig alaposan szemügyre veszem ezeket a képeket. Valamilyen részletre szinte mindig kíváncsi vagyok még. Ilyenkor nincs mit tenni, beülök az autóba, és még egyszer visszamegyek azzal a gondolattal, ami a képek vizsgálata közben bevillant. Nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy elviselik ezt a hobbim. Igyekszem magammal vinni a feleségem és a három lányom is, ahová csak tudom

– mondta Terbócs Attila.

Akár ezer szobor is lehet

Hogy hány Nepomuki Szent János-szobor van Magyarországon, azt Terbócs Attila sem tudja.

– Eddig 844 szobrot dokumentáltam. Van még 32, amelyet éppen restaurálnak, vagy még nem helyezték vissza, vagy nem jutottam be a templomba, ezért nem láttam. Tehát 876 szobor biztosan van az országban. Ebből körülbelül 700 közterületen látható, a többi templomban, plébániaházban, közgyűjteményben. Az a gyanúm, hogy ezeken kívül még sok-sok Nepomuki-szobor is fellelhető. Hogy ezerig eljut-e a számuk, ezt ma még nem tudom. Ezeken kívül 142 olyan szoborra is utalnak a forrásokban, amelyek voltak, de ma már nincsenek, valamilyen okból megsemmisültek, elvesztek.

Terbócs Attila a Csongrád-Csanád vármegyei Nepomuki-szobrokat is dokumentálta. Összesen 28 található a településeken, a legtöbb, összesen három Csongrádon.

Csongrád-Csanád vármegyében két templom, a csanyteleki és a csanádpalotai is Nepomuki Szent János nevét viseli. Csanádpalota temploma éppen most 250 éves.



Mindszent Nepomuki Szent János-szobra a nagy rév felé vezető út mellett áll, 2019-ben helyezték ide.

1773-ra készült el a templom. Nepomuki Szent János tisztelete Mária Terézia idejében terjedt el. A csanádpalotai templom építtetője gróf Fekete György, Mária Terézia udvari embere, országbírója, aradi főispánja volt, ezért nevezték el Nepomuki Szent Jánosról a csanádpalotai templomot

– tudtuk meg Kasuba Róbert plébánostól. A templom főoltárképe is Nepomukit ábrázolja, és van egy szobruk is.

Templomokat is neveztek el róla

A templom főoltárképén az ismeretlen alkotó Nepomuki Szent Jánost a kép felső harmadában, a felhők között lebegve ábrázolta, már megdicsőült szentként. Alul pedig egy nemesi ruhát viselő, álló férfialak és egy térdelő nő látható. A hagyomány szerint Fekete György és felesége került a képre, akik a templom patrónusai voltak. A Nepomuki-szobor több helyen is állt már, a főtér közepén, a városháza előtt. Eredetileg fából készült, a jelenlegi szobor pedig kőből. Most a templom bejáratánál, egy hatszögletű kápolnában található, reményeink szerint ez a végleges helye. A hívek nagyon szeretik, mindig van mellette virág vagy mécses

– említette meg Kasuba Róbert.

Megkérdeztük Terbócs Attilát, van-e kedvenc Nepomuki-szobra Csongrád-Csanád vár­­megyében?

Csongrád-Csanád vármegyében nincs túl sok Nepomuki-szobor. A jelenlegi ismereteim szerint a számuk 28. Egyik kedvencem éppen a csanádpalotai. Ez egy nagyon meghitt szobor. Nem egy nagyívű, ba­rokk alkotás, hanem festett, provinciális alak, de nagyon bensőséges. Tipikusan olyan, amely előtt meg lehet állni gondolkodni, hogy vajon miért is érezte magáénak ennyire ezt a szentet a kőfaragó a XIX. század elején. Biztos nagyon szerette, mert ez látszik a mű­­vén. Ez a szobor az egyik, amelyikhez már többször is visszamentem… Az óföldeáki templomban is van egy gyönyörűséges faszobor a karzat alatti oszlopra rögzítve. Szeretem azt a Nepomuki-szobrot is, ami Szegeden, a Fekete házban látható

– árulta el Terbócs Attila.

A magyarországi Nepomuki-­szobrok listája megtalálható a Szerkesztő:Pasztilla/Nepomuki Szent János-szobrok cím­­szó alatt a Wikipédiában. Ha valaki a felsoroltakon kívül tud valahol Nepomuki-szobrokat, segítse az adatközléssel a kutató munkáját. Terbócs Attila szívesen fogad olyan történeteket, legendákat, adatokat is, amelyek a már látókörébe került szobrokhoz kapcsolódnak.