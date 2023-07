Az Ecsettel a Békéért című kiállítás nyílik meg július 11-én, kedden 15 órakor a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában. A Krajczáros Alapítvány nemzetközi művész gárdájának képeiből válogat a tárlat; mellettük Kovács Mária és Olasz Attila szegedi alkotók festményei is megtekinthetők.

Mint azt lapunknak Olasz Attila festőművész elmondta: régi ismeretség fűzi az alapítványt vezető Németh Istvánhoz, aki felkérte, csatlakozzon a nemzetközi kiállító művészekhez.

A béke művészi megfogalmazása véleményem szerint egy örök aktuális téma. Úgy válogattam össze a kiállítandó festményeket, hogy az elvont formanyelv és a konkrétabb megfogalmazás is helyet kapjon

– hangsúlyozta Olasz Attila.

A békét talán leginkább megjelenítő virágmotívum két alkotásán is megjelenik. Két másik festményét most először láthatja a szegedi közönség. Egy izgalmas összművészeti eseményen vett részt még májusban, ahol a felkért alkotók fogalmakra reflektáltak; így születtek meg Olasz Attila Küzdelem és Játszma című művei. A küzdelem a dinamikus külső és belső összecsapást fejezi ki; a játszma pedig a felülemelkedés, a kiszolgáltatottság, a fent és lent lélektani problémáját sűríti egybe. Olasz Attilától összesen tíz, a béke témájára is reflektáló alkotás tekinthető meg az Agórában, egészen szeptember 10-éig.