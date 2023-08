Lena mélyponton van. Péksége tönkrement, ő pedig kétségbeesetten keresi útját, hogyan és merre is tovább. A máskor oly pozitív lány most kilátástalannak látja a jövőjét. Egy titokzatos hívás azonban örökre megváltoztatja az életét. Dante Sommers, a multimilliárdos üzletember feleséget keres magának, de nem a megszokott módon. Jövendőbelijét csak a hangja és személyisége alapján akarja kiválasztani. A már „versenyben” lévő két nőhöz Lena csatlakozhatna harmadiknak. Lena végül pénzügyi nehézségei miatt egyezik bele az ajánlatba, hiszen ha nemet mond a házasságra, vagy Dante nem őt választja, akkor is százezer euróval gazdagodik. Mindezek ellenére határozottan nagy őrültségnek tartja ezt az egész helyzetet. A lánynak nemcsak saját érzéseivel és vetélytársnőivel kell „megküzdenie”, hanem a férfi titkával is, ami talán a legnagyobb akadály mind közül. Vajon képesek lesznek együtt túllépni a múlton és megtalálni a boldogságot?

A hódmezővásárhelyi írónő, Borbás Edina eddigi legromantikusabb könyvét alkotta meg. Stílusára jellemzően érzékenyen és magával ragadóan festi le karakterei érzelemvilágát ebben a szenvedélyes, fordulatokkal teli szerelmi történetben. Ez a regény azoknak szól, akik hisznek a sorsban és a második esélyben, akik merik vállalni a kockázatot a boldogságért, és akik tudják, hogy az igaz szerelemre érdemes várni. Dinamikus, humoros és érzelemdús hullámzásokon keresztül kalauzol el minket két elveszett ember szerelembe esésének történetébe, amely egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Sőt, egyenesen göröngyös.