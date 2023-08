A csapategység, az egymásra figyelés, a közösségi élmények legalább olyan fontosak a makói angol táborban, mint a nyelvtudást fejlesztő foglalkozások. Balogh Szilvia szociálpedagógus, tolmács, szakfordító és angol tanár elmondta: egy népszerű angol könyv nyomán Angolra hangolva elnevezéssel tartják ezen a héten az idegen nyelvi tábort a József Attila Városi Könyvtárban. Célcsoportjuk főként az általános iskola alsó tagozatos korosztálya, de mint mindig, idén is csatlakoztak hozzájuk fiatalabbak is. A szervezők örömmel fogadják azokat is, akik éppen csak elballagtak az óvodából, ám a tábor tematikája miatt fontos, hogy legyen némi angol nyelvi ismeretük.

A mondókákat, a dalokat különösen fontosnak érzem, hiszen megkönnyítik a tanulást. Gyerekkoromból hozom ezt a munkámat máig meghatározó élményt, hiszen a ritmusos dallamok nekem is sokat segítettek egykor. Módszertanilag ugyancsak elkötelezett vagyok ezzel az iránnyal

– hangsúlyozta Balogh Szilvia. Hozzátette, a tábor napjait más-más téma köré szervezték. Az angol nyelvi foglalkozásokat pedig rajzos feladatokkal egészítik ki, hogy a tanultak mélyebben rögzüljenek. A pedagógus úgy látja, a megszólított korosztály különösen lelkes és fogékony és ez nem csupán a tanulásra igaz. Külön ügyelnek a kedélyes, jó hangulatra és arra, hogy a gyerekek egymásra figyelve, társaikat segítve, befogadva töltsék el együtt a hetet. A kezdeti megilletődés többnyire gyorsan enyhül és a pajtások nélkül érkezők szintén könnyen beilleszkednek.

A fiatal korosztály általános nyelvtudásáról Balogh Szilvia azt mondta, sokaknál már az óvodás évek része az idegen nyelv, másoknál csak az iskolás évektől van jelen. Meglehetősen széles a spektrum. A szakember úgy látja, azzal, hogy a mai világban – részben az internetnek köszönhetően – sok minden angol nyelven érhető el, hamarabb ismerkednek az idegen nyelvvel a gyerekek.