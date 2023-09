Csaknem 400 programmal várják szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakáján az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetemen. Az ingyenes programokra már regisztrálni is lehet. Az SZTE 500 oktatója, kutatója és hallgatója mutatja be saját tudományterületét. Laborlátogatások, előadások, kreatív foglalkozások, bemutatók, kalandtúrák, workshopok sorát kínálják kora délutántól késő éjszakáig. Az eseményen az SZTE szinte minden kara bemutatkozik legalább egy programmal. A programokat egy mobilapplikációban gyűjtötték csokorba a szervezők. Az SZTE Kutatók Éjszakája nevű alkalmazás, azaz az esemény digitális programfüzete a 4.4-nél magasabb verziószámú Android, illetve iOS 11 és 12 rendszerekre elérhető és „SZTE Kutatók Éjszakája” néven a Google Play és App Store áruházakból ingyenesen letölthető. A programok alapvető információi mellett (leírások, időpontok, helyszínek, előadók, regisztráció) lehetőséget nyújt az érdekesnek talált előadások külön listába való rögzítésére is.