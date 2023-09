Azt, hogy milyen kísérleteket végeztek a folyosókon kihelyezett pultoknál, leírni is lehetetlen. Annyi biztos, hogy még mindig a technológiai a legnépszerűbb, hiszen a legnagyobb sor most is a VR szemüveges pultnál állt, ahol komolyan próbára tették a legbátrabbak térérzékelését. De kiváló hangulat volt a buborékos standnál is, aminek a környéke néha tényleg úgy nézett ki mint a mesékben. A mostani nap különlegessége egyébként az volt, hogy aki akart egy estére kutatóvá válhatott. Ebbe vágta bele a fejszéjét Szőts Roland is a családjával. A Szegedről két kisgyerekkel érkező família lurkóit természetesen a látványosabb programok érdekelték, de az apuka úgy döntött, hogy végigjárja a kutatóvá válás útját. Miután elbúcsúztunk nem láttuk többet, de megígérte, hogy később megosztja velünk az élményeit. Egy biztos: az ELI Szeged egyik legszuperebb helye továbbra is, és az ott dolgozók mindent megtettek azért, hogy valamennyire közelebb vigyék a hétköznapi emberekhez a tudományokat.