Ezeken kívül például arról is olvashatunk, hogy a híres csellóvirtuóz és karmester, Pablo Casals amikor Szegeden járt, a vonatra várva étteremben ebédelt és közben Dankó-nótákat hallgatott.

Már nem is tudom, mi volt a kérdés, csak traccsolok, traccsolok

– szúrta közbe élvezetes mesélésekor nevetve. A moderátor úgy reagált: én meg csak hallgatom és hallgatom. Ezzel a közönség minden tagja így volt.

Arról is beszélt, mennyire szereti a régi, esetleg mára már kihalt, eltűnt magyar szavakat, kifejezéseket, utcaneveket, utóbbiak között többszáz éves is található Szegeden. A Fekete Mária oltár jelentősége is szóba került, megemlítve, ezt Juhász Gyula sem ismerte fel először, de miután megtudta, milyen népi áhítat vette körül a képet, gyönyörű, maradandó verseket írt róla – úgy is fogalmazhatunk – hozzá.

A több híres alsóvárosi szülött mellett nem feledkezett meg Kazali Imre tanítóról, akinek a neve 150 éve a nép ajkán él abban a formában, hogy Kazali-iskola – ahol annak idején oktatott– javasolta: hivatalosan is nevezzék el róla.