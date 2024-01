Az egyik történet főszereplőjét napjainkban már sorozatgyilkosnak neveznénk, mert az 1800-as évek vége felé bizonyíthatóan 5 embert is megölt, de lehet, hogy még többet is. A szentesi férfit Gyömbér Pálnak hívták. Az egyik áldozata egy idős férfi volt, akinek a vak feleségét is megverte. A néni 4 hónap múlva halt meg, valószínűleg a sérülései miatt. Gyömbér Pál egy lelketlen figura volt. Az áldozatainak azért „kellett” meghalniuk, hogy pénzhez jusson. Azt hiszem, jól rávilágít a lelkivilágára, hogy az egyik gyilkossága zsákmánya a pénz mellett egy öltöny volt, amelyben másnap, Mindszenten házasodott meg és a papot is a gyilkolással szerzett pénzből fizette ki. Ebből a kapcsolatból egy gyermek is született. A feleség egyébként nem tudott a férje másik, aljas életéről. Fogalma nem volt, hogy miből szerezte a pénzt