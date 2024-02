Másfél évtizede határoztuk el, hogy ha már az énekórák számát drasztikusan lecsökkentették, bejárjuk az iskolákat, hogy legalább ilyen módon zenei élményhez juttathassuk a gyerekeket. Több százezer gyermekhez jutottunk már el, megyünk mindenhova, ahova hívnak bennünket. Előadásainkat pedig minden esetben a közönséghez igazítjuk, hiszen fontos, hogy élményszerű legyen és később is emlékezzenek rá. Azt valljuk, hogy a zenének akkor van értelme, ha a hallgatóság is részese, az élő zenében a közönségnek is ott van a lelke