Az idén tizenöt éves fennállását ünneplő Szentesi Vendégszeretet Egyesület a szintén 15. kézműves ízek fesztiválját rendezi meg. Az utóbbi tíz évben állandó otthonra találtak rendezvényükkel a Művelődési és Ifjúsági Házban

– vezette fel a közelgő eseményt Matkócsik Pál, az egyesület elnöke. Minden évben húsvéthétfőn tartják, idén április 1-jén várják az érdeklődőket 10-16 óra között. Tartalmas, színes és családbarát programokkal készülnek, a kézműves bemutatók mellett kóstolhatnak szentesi étkeket, közben gyermekfoglalkozások, népi játékszerek, pónilovaglás, városnéző lovaskocsizás is szerepel a gazdag kínálatban. Vetítés is lesz: a nemrégen megjelent Csodafiú-Szarvas DVD-ről játszanak be részleteket, illetve képeken mutatják be Szentes épített és természeti értékeit.

A Zöldág Hagyományőrző Szakkör táncházzal, mesékkel, régi népi gyerekjátékok betanításával, nagyik és unokák táncával várja az érdeklődőket aznap

– tájékoztatott Hankó Györgyné szakkörvezető. Szentesi tekerőmuzsika szól Balla Tibor előadásában, Bagi Ferenc és a Jövőnkért AMI táncházat tart, és fellép többek között Debreczeni-Kis Helga.

A művelődési központ igazgatója, Urvári Sándor további húsvétváró programokat ismertetett, 26-án a Kossuth téren ovisok tojásokkal díszítik a fákat, táncház kíséretében, majd 29-én, pénteken a Gólyás Házban rendeznek táncházat a Csoóri Sándor Alap támogatásával.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a rendezvény látogatása ingyenes, de támogatójegyet vásárolhatnak.