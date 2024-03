Az operaénekesek az est során ízelítőt is adtak a készülő produkcióból. Bemutatkozott az előadás két fenegyereke, Szélpál Szilveszter és Tötös Roland is, akik a zsivány takácspáros, Dani és Béni szerepében szövik majd serényen a kalamajkát. Dobszay Péter zeneigazgató úgy fogalmazott, végre a tenor és a bariton nem lesznek egymás ellenségei a színpadon. Sőt, éppen ellenkezőleg, ahogy a két operaénekes az életben is, úgy most a deszkákon is összeszokott, jó baráti párost alkot.