A kékhajú lány, az Észtországban is kiadott Lila Királylány, és Az ellopott zsiráf szerzőjeként is ismert Dóka Péter újra Vásárhelyre érkezett a Pósa Lajos Gyermekkönyvtár meghívására. Író-olvasó találkozóján több osztálynyi, izgő-mozgó harmadik osztályossal volt dolga. A csapat egyből megélénkült, amikor kalandra hívta őket a most ötvenéves szerző. A tudományos-fantasztikus történeteiről ismert író arra kérte a gyerekeket, hogy a csúfolódások miatt bánatában inkább robottá változó fiú történetét ezúttal ők fejezzék be. Egymást érték az ötletek, köztük olyan érzékeny tanulsággal is, minthogy ne akarjunk mások lenni, mint vagyunk, és szeressük magunkat.

Dóka Péter 1974-ben született Budapesten. Gyerek- és ifjúsági könyveket, valamint hangjátékokat, színdarabokat és rajzfilmeket ír. Első regénye Az ellopott zsiráf, gyerekeknek szóló detektívtörténet, a 2013-as kórházban játszódó A kékhajú lány pedig máig a legsikeresebb kisregénye. Sajtkirály című színdarabjáért 2015-ben pedig Csukás István-díjat kapott.

A szerző a vásárhelyi iskolásokat arra biztatta mindvégig, amennyire csak lehetséges, bátran használják a fantáziájukat. Lássák meg, hányféleképpen fejeződhet be egy történet, csakúgy, mint a robottá vált fiú esetében. A saját tanulságát valahogy úgy fogalmazta meg, a valóság is olyan, mint a tudományos-fantasztikus mesében. A robotok mindig inkább emberek, ők pedig mindig inkább robotok szeretnének lenni. De sosem elégedettek igazán, mindig kicsit mást akarnak, hiába jön el egy újabb vágyott pillanat.