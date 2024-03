Helyi kultúra 46 perce

Örökségünk mozgóképen a Gólyás Házban

A néprajzi gyűjtőutakon a fényképezés mellett az 1930-as évektől a mozgófilmen való dokumentálás is megjelent, ebből adódóan a Néprajzi Múzeumnak rendkívül gazdag archív filmgyűjteménye van. Ebből is szemezgetnek a Gólyás Házban március 12-én induló, Mozgóképre örökítve programban, ami az országban elsőként Szentesen mutatkozik be.

Darók József Darók József

Fénykép készül Magyarsarlóson 1929-ben. Fotó: Magyar Film Iroda/Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum sok rendezvénnyel kapcsolódott be a Petőfi Programba, ezek egyike a Mozgóképre örökítve című sorozat. A múzeum archív filmgyűjteményéből visznek válogatást különböző településekre. Szentesen a Gólyás Házban március 12-én, április 9-én és május 7-én 17 órától várják az érdeklődőket ezekre az ingyenes alkalmakra. Úgy gondoltuk, az archív filmjeink, valamint fotóink közül vinnénk az első két napon, mivel a múzeum hatalmas fotógyűjteménnyel rendelkezik. Mindenképpen szeretnék a térséget, ez esetben Szentest érintő anyagot is bemutatni. A harmadik alkalommal pedig a sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemle díjnyertes alkotásaiból vetítünk –ismertette programjukat lapunknak Koltay Erika főmuzeológus, múzeumpedagógus. A határon túli magyarság életéről, népszokásokról, nemzetiségekkel kapcsolatos szokásokról készítették alkotóik az unikális filmeket az elmúlt években. Kuriózum azok számára, akik nem tudnak eljutni Sztánára, ahol augusztus utolsó hétvégéjén rendezik ezt a filmszemlét, amit mintegy tíz éve indított el a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány, és tavaly a múzeum vette át a szervezését – Koltay Erika. Gereblyekészítés filmezése 1951-ben. Fotó: Réger Endre, Néprajzi Múzeum Amennyiben nem találnak a helyhez vagy a térséghez kötődő archív filmet, akkor igyekeznek például az évszakhoz kötődő ünnepkörökről szóló alkotásokat bemutatni. Komplexebb programban gondolkodnak, vagyis egy kis beszélgetésre is ott marasztalják a közönséget Csorba Judit filmes-néprajzos kolléganőjével. Megtudtuk a főmuzeológustól azt is, hogy ez a filmes program éppen Szentesen debütál március 12-én, és izgatottan várják már ők is. Jó érzés, hogy el tudunk menni ezekre a településekre, és valami értéket tudunk ott adni –mondta Koltay Erika. Az érdeklődők az első alkalomra a [email protected] címen vagy a 70/593-2359-es számon regisztrálhatnak március 10-ig.

