Méhecskék faágakon és táblajátékon, kaptárak a verandán, a rétek csodálatos világa színpompás természetfotókon – mindez várta a beporzók napja alkalmából a családokat Szentesen a Péter Pál Polgárház udvarán. Hivatalosan március 10-én van a beporzók napja, ehhez idén másodszor csatlakozott a Koszta József Múzeum és a Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör. A rendezvényt fontosnak érezte az ÖkoSzentes, az ASZC Bartha János kertészeti technikum és az önkormányzat is, mindannyian képviseltették magukat, Szabó Zoltán Ferenc polgármester is szólt az együttműködés jelentőségéről.

A beporzás sokszínűségét mutatták be a polgárház udvarán. Fotó: Darók József

Az érdeklődők játékos formában szerezhettek ismereteket arról, hogy a méheken kívül az ember, madarak, rovarok, sőt még a denevér is részt vesz a beporzásban.

A helyszín, a Péter család egykori polgárházának patinás udvara a tervekben fenntartható kertként szerepel. Pesti Sarolta múzeumpedagógiai munkatárs elmondta, interaktív módon igyekeztek felhívni a figyelmet a beporzás fontosságára. – Már én is felnőttként szembesültem azzal, hogy van beporzók napja, nekem is újdonság és érdekesség volt, ezért nem csak a gyerekekhez szólunk – hangsúlyozta Sarolta, aki a Pulszky Társaság elnökségi tagjaként a múzeumandragógia munkacsoportban is dolgozik.

A polgárház bejáratánál a nyitott folyosón 28 fotóstól 55 kép fogadta a betérőket, a fő téma ezeken is a a beporzás volt, de a természet ezernyi csodás pillanata is megjelent. – A Vadvirágos réten című kiállításra a képanyag meghívásos alapon gyűlt össze helybeli alkotóktól, ismertebb és először kiállító fotósokat kértem fel – tudtuk meg a szervező Lantos Imrétől. A múzeum munkatársa azt is elmondta, a kamarakiállítás a rendezvény végeztével is megtekinthető lesz a polgárház pincéjében, egészen a júniusi Múzeumok éjszakájáig.