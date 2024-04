Összesen három testvértelepülési csapat vesz részt a szombati bordányi Családi Főzőnap és Lovasfelvonulás elnevezésű rendezvényen a Hermina Tanyán. Miközben civil szervezetek és családok is folyamatosan neveznek a programra, a határon túlról is érkeztek a nevezések. Dettáról két csapat érkezik majd, a helyi nyugdíjas klub mellett a Galaj Népdalkör is részt vesz a főzőversenyen. Mindkét csapat sertéshúsból készít ételt. A csókai csapat pacalpörköltet főz, és tárcsán is sütögetnek szombaton.