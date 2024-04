Tizenhét papucsmese érkezett be a Szegedi Kövér Béla Bábszínház és a Szegedi Papucsért Alapítvány idei, második meseíró pályázatára. Két korosztályban, a 4-6. és a 7-8. évfolyamos fiataloktól vártak a szegedi papucsról szóló történeteket. A zsűri tagjai Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája, író, forgatókönyvíró, dramaturg; Bárkányi Ildikó, a Móra-múzeum főmuzeológusa, néprajzkutató; Szögi Csaba, a Szegedi Papucsért Alapítvány elnöke, táncpedagógus, valamint Kiss Ágnes és Schneider Jankó, a bábszínház igazgatója és művészeti vezetője voltak. A pályázat eredményhirdetését szombaton tartották a bábszínházban.

Schneider Jankó elmondta, hogy idén is nagyon változatos meséket alkottak a gyerekek. A történetek révén a zsűri vásárokon, piacokon, múzeumban, susztereknél, királyoknál és királylányoknál kalandozhatott, karácsonyt és szülinapot ünnepelhetett, utazhatott az időben, sőt még Csizmaországba is eljutott. A főszereplő szegedi papucs pedig segített átkot megtörni, néptáncot ropott, sportcipővel beszélgetett, királylányt gyógyított, bojtját cica lopta le, de láthatták tigris, sőt százlábú lábain is. És olyan mese is volt, amelyben varázserővel ruházták fel: ha összeütötték sarkait, és elmondták a megfelelő varázsigét, viselőjét rögvest a vágyott célállomásra röpítette.

Az eredményhirdetésről egyetlen ifjú meseíró sem tért haza üres kézzel, a gyerekek megkapták a bábszínház A nagy lötty című mesekönyvét, továbbá a Móra könyvkiadó ajándékait, belépőket a Móra-múzeumba és a bábszínház nyári SZINkópé Fesztiváljára. A fődíjat, egy Sallay Tibor népi iparművész által méretre készülő szegedi papucsot egy zalaegerszegi kisfiú, Novák Norton nyerte.

A tavalyi és az idei, fantáziadús papucsmeséket a bábszínészek előadásában hamarosan a Szegedi Papucsért Alapítvány honlapján meg is hallgathatja a nagyközönség.