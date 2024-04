– Nem tudok úgy végigmenni az utcán, hogy ne állítanának meg, ne gratulálnának a passióhoz, a boltban is gratulált egy néni, ő Máriát, az őt megformáló lányt említette, és még a vasárnapi szentmise után is megkerestek páran. Érzelmeket váltott ki, az előadás végén láttam, hogy többen könnyeztek. Az is volt a cél, hogy a lelkünk megtisztuljon és elgondolkozzunk – mondta Harmat József kántor és hitoktató, aki betlehemező csapatával nagypénteken, az egyház, pontosabban Antal Imre plébános felkérésére mutatta be a passiót, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.

A liturgia keretében előadott produkció megtöltötte a Szent István király templomot – többeknek csak állóhely jutott –, akadtak olyanok is, akik Szegedről, Újkígyósról és Kunszentmártonból érkeztek a kisteleki eseményre. Az igazi premier előtt már bemutatták az iskolásoknak, akik úgy fogalmaztak a tanárnak, igazi lelki élmény volt számukra. A történet nem úgy fejeződött be, mint az evangéliumokban, vagyis Jézus keresztről való levételével és eltemetésével, a közönséget meglepetés érte.