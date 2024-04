Mindenek előtt közösségi térként szeretnék hasznosítani, ahol a tanulók összegyűlhetnek, beszélgethetnek. Ha rossz lesz az idő, itt is eltölthetik az időt az udvar helyett. Emellett előadások megtartására is alkalmas: 80 széket lehet benne elhelyezni. Ezen kívül fogadások, az iskolát bemutató programok helyszíne is lehet.

Jelenleg egy nemzetközi kiállítás, az Idea 2024 ötlet- , újdonság- , találmány- és kézműves bemutatónak ad otthont. A hódmezővásárhelyi Ötlet Klub 13 Egyesület által három évtizede szervezett szemlén négy nap alatt 120 kiállító mutatkozik be 10 országból, köztük nem csak a szomszédos országokból, de Kanadából és Libanonból is. Makón egyébként egyszer, 2009-ben már rendeztek hasonlót – akkor a Návay-iskola adott neki otthont. Feltalálók, alkotók munkái láthatók itt. Alighanem éppen ezért rendeztek a Galambban ottjártunkkor kísérő programként híres magyar kutatók, feltalálók munkásságából interaktív vetélkedőt a négy makói középiskola diákjainak.