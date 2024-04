A közlemény szerint száz legendás jármű, igazi ritkaságok, szebbnél szebb autócsodák, híres emberek egykori autói szerepelnek a Classic Car Show & Expo unikális kínálatában a szegedi Pick Aréna Akadémiai csarnokában.

Az április 20-án és 21-én látható járművek egyedi történeteket "mesélnek" a látogatóknak, több olyan autót is kiállítanak, melyekből mostanra csupán néhány gyűjtői darab maradt fenn a világban. Bemutatják többi közt a rendszerváltás utáni első köztársasági elnök, Göncz Árpád S-osztályú W140-esét is.

A Classic Car Show & Expo az autócsodákon túl számos programmal is várja az érdeklődőket. Kísérő rendezvényként a Retro Autópiacon a vendégek mustrálhatják a kínálatot, akár üzletet is nyélbe üthetnek, de élő aukción is vásárolhatnak járművet.

Beszélgetés hallgatható majd meg Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel, Kárai Péterrel, az elsősorban klasszikus autók restaurálásával foglalkozó Kárai Exclusive tulajdonosával, valamint a BigBlock Tv szakmai csapatával és a SpeedZone autós magazin újságíróival.

A kiállított autók között olyan ritkaságok is szerepelnek, mint például a W186 Adenauer, a W128 Ponton, a W111 cabrio, a W126 sedan, a W198 Gullwing, a W113 Pagoda, a R107 cabrio, a W114 sedan, a W201 sedan, a G professional, a Maybach X223 vagy a W123 Pullman.