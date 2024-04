– A tanárok is őztek a szünetben, órán persze az irodalmi magyar ment. Mindenki őzött. Aki nem, az tényleg gyüttmönt vagy víz mosta ide embör volt – jegyezte meg Temesi.

Új műve címét is elárulta, ami Tündér utca lesz. Azt is elmondta, hogy a nagyárvíz előtt ezt az utcát Sár utcának nevezték.

– Bandázásokról, a gyerekkoromról, a rókusi temetőről szól – közölte. Az utolsó információ pedig, amelyet új regényéről csöpögtetett az első magyar szótárregény szerzője, hogy legújabb művének is speciális struktúrája lesz. Majd kedvcsináló gyanánt gyermekkora helyszínéhez, a Tündér utcához fűződő novelláiból szemezgetett, azokból olvasott föl a népes közönségnek.

– Az otthon, ahol be kell, hogy fogadjanak. Ahol, ha nem is hiszik el, de meghallgatják, amit mondasz. Én megmaradtam vidékinek – jegyezte meg Temesi, majd Bene Zoltán kérdésére azt is megosztotta hallgatóságával, hogy melyik időben érezné leginkább otthon magát. Elmondta, szíve szerint 18. századi angol, vidéki regényíró lenne.

Az est másik díszvendége Dresch Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas jazz zenész, kiváló és érdemes művész volt, aki a magyar népzene és a jazz ötvözésén alapuló saját zenei világa miatt vált ismertté és elismertté. A szaxofon művész Temesi Ferenc felolvasásai között virtuóz muzsikájával kápráztatta el a közönséget.