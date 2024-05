Nyolc lovas várakozott a sorára hétfő kora délután az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark lovaspályáján. A tűző napon párolgott a korábban leesett eső a földből, de ez nem zavarta a pünkösdi király lovas ügyességi verseny nézőit, akik idén is szép számban gyűltek össze.

A tervek szerint kilenc lovas mérkőzött volna, de egy 16 éves versenyző nem jött el. Nem indul az elmúlt évek állandó bajnoka, Dömös András sem, aki nem volt még 13, amikor tíz évvel ezelőtt, 2013-ban elindult az első pünkösdi királyválasztáson és aki 2015, 2017, 2018, 2019 és 2021 után 2023-ben is megnyerte a versenyt. 2022-ben azért nem indult, mert elege volt abból, hogy más versenyzők szerint azért nyer mindig ő, mert a lova ismeri a pályát. Talán ez lehetett az oka, hogy idén nyolc lovas is versenybe szállt a pünkösdi királyi címért.

A feladatokat idén is úgy találták ki, hogy a gyorsabb, fürgébb és a nagyobb nehezebb lovak és lovasaik számára is kihívást jelentsenek. A pályán időre kellett végigmenni. Ezek között vannak látványosabb, a közönségnek szóló feladatok, vannak viccesebb ügyességi próbák és olyanok amelyek egyszerűnek tűnnek, de nem azok. Ilyen például amikor a lónak egy szőnyegre kell rálépnie. Ezt azért kihívás végrehajtani, mert a lónak más a térlátása, és lyuknak látja földön lévő szőnyeget.

A versenyzők sorrendjét sorsolták. Mint minden évben, voltak köztük igazi karakterek, ez igaz lóra és lovasára is. A 33 éves balástyai Rabi Tamás Betyárral a pajkos herélttel indult. A hatalmas ló tanyán él, ennyi embert még nem látott, Tamás többek között azért jött el a versenyre, hogy ingereknek tegye ki a lovát. Ez sikerült. Tamás egyébként úgy nyilatkozott, azért indult, hogy ezen a vidéken is lássák, milyen bajusza van és addig sem hallgatja az asszonyt, hogy merre penderedik a bajsza. Célja, hogy lassan, kimérten menjenek végig az akadályokon lovával, hiánytalanul sikerült. Néhány feladatot megkönnyítettek a számára a szervezők a verseny közben, és egyszer még egy sámlit is felajánlottak neki, hogy vissza tudjon szállni hatalmas lovára. Tamás lóháton érkezett Balástyáról, lehet, hogy a 15 kilométeres túra fárasztotta ki a lovat, vagy a tárgyak és a feladatok voltak ismeretlenek és ijesztőek a számára. Tamás és Betyár igazi közönségkedvencként vonult le a pályáról.