A vármegyeszékhelyen a Vértó Szabadidőparkból, a Maros-parti városban pedig a Petőfi parkban indult a botos séta. Akik eljöttek, a vércukor- és vérnyomásértékeiket a rajt előtt és után is megmérhették, hogy adatokkal is igazolva lássák, hasznos a sport. Emellett a haskörfogat mérésérét és a testtömeg-index kiszámítását is elvégezték nekik.

Makón Andi Evelin gyógyszerész volt az egyik szakember, aki a méréseket végezte. Maga is cukorbeteg.

Az egészséges táplálkozás és a rendszeres sport segít megelőzni az elhízást – hangsúlyozta. Ez azoknak is fontos, akik már diabéteszesek, de a megelőzés miatt még fontosabb azoknak, akik hajlamosak a 2-es típusú diabéteszre. A nordic walking pedig olyan sport, ami az idősebb korosztálynak is ajánlható

– tette hozzá.

Fülöp Kálmánnétól, a mintegy 80 tagot számláló Makói Diabétesz Egyesület elnökétől megtudtuk: a makói Petőfi parkban minden kedden délután 6, csütörtökön 4 órakor és pénteken reggel 9-kor nordic walkingoznak.

KÉPALÁ: A makói rendezvény sikeres volt, sokan eljöttek. Fotó: Szabó Imre