Falunap és határnyitás a hármashatáron – Galéria, Videó

Idén is volt határnyitás Kübekházán. A hármashatárnál a meglévő szerb határátkelő mellé szombat-vasárnap ideiglenesen megnyílt a román is. Idén is volt futóverseny, és sok beszéd, aminek rutinosan a végére értem oda.

Idén is volt határnyitás Kübekházán. A szomszédos Óbéba kultúrházának udvarán már szól a magyar, román mulatós és egymás után állították fel grilleket, ahol ipari mennyiségben készül a mics és a rostélyos. Fotó: Arany T. János

Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese, magyar történész, a Gál Ferenc Egyetem, illetve az SZTE Történeti Intézetének tanára már szembe jött velem, amikor a magyar-román határhoz értem Kübekházán. Már pakolták össze a műanyag székeket, a nemzetiszín lobogókat. A Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés a hagyományoknak megfelelően szombaton ismét megnyitotta a magyar-román-szerb hármashatárt. Pontosabban a Kübekháza-Rábé mellé megnyílt a Kübekháza-Óbéba átkelő is a pusztában. Hangulatos mezőn döcögünk át a román oldalig, ahol aszfalt várja a közlekedőket. A magyar és a román oldalon is rendőrségi kisbuszból oldják meg ezen a két napon a ki- és beléptetést. Az autósok minden határnyitáskor türelmetlenül várják a hivatalos műsor és a gyerekek futóversenyének a végét. Rutinosan a hivatalos rendezvény végére érkeztem.

Falunap és határnyitás a hármashatáron – Galéria: Arany T. János

A román Óbéba turizmusa ilyenkor hihetetlen mértékben fellendül. Évről-évre több kerékpáros érkezik Magyarországról ebben a két napban ebbe a kedves kis román faluba. Az árak magyarul is ki vannak írva és ezen a napon forinttal is lehet fizetni. Egy szegedi úr mellettem sörözött, elektromos kerékpárral érkezett, de a kedvenc kocsmája zárva volt, azon aggódott, hol fogja feltölteni a járművét. A nagy izgalmakra gyorsan ivott is még egy korsó sört a kultúr teraszán. A kultúrház udvarában már szól a magyar, román mulatós és egymás után állították fel grilleket, ahol ipari mennyiségben készül a mics és a rostélyos. A mics darabja öt lej, körülbelül 400 forint. Tetszetős húsdarabok ezek, egy-egy biztos van 10 deka, én hárommal jól laktam. Ha másért nem, ezért érdemes átszaladni Óbébára, ahol Kübekháza mellett szintén falunapokat tartanak a hétvégén. Vasárnap délelőtt több száz kerékpáros érkezik a faluba, kora délután a kübekházi focisták Óbébán mérkőznek meg a helyiekkel és a törökkanizsaiakkal, majd Kübekháza búcsúzó képviselő-testülete magyar idő szerint 14 órakor egy ajándékkoncerttel köszöni meg Óbéba jelenlegi és egykori vezetőinek a 22 éven át tartó kiváló együttműködést. Ez, mint Molnár Róbert leköszönő polgármester mondta, nem azt jelenti, hogy a testület élén ő áll ki énekelni, mert akkor biztos szétszaladna a közönség, hanem azt, hogy a koncertet Kübekháza fizette. – Én majd szeptember 28-án énekelem el az Elmegyek, elmegyek kezdetű dalt – tette hozzá a polgármester, aki egy hónapja jelentette be, hogy az önkormányzati választásokon sem ő, sem képviselői nem jelöltetik újra magukat. Aki még szeretne a hivatalban lévő polgármesterrel találkozni, vasárnap megteheti, a falunapon a leköszönő polgármester és a képviselők készítik a hot-dogot a résztvevők számára.

