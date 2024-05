Az irodalmárok közül József Attila több bejegyzést, sőt verset is írt a vendégkönyvekbe, ugyanis szerdánként a Tardos-Taussig családnál ebédelt. De mellette Juhász Gyula és Móra Ferenc is otthagyta a kézjegyét a naplókban, ahogyan Albert Einstein és Haar Alfréd világhírű matematikus is. A Szegedi Zsidó Hitközség Székházában megvásárolható kötet gazdag fotó- és lapkivágat-anyaggal illusztrált, így az olvasók például József Attila kézírásával olvashatják el a Lázadó Krisztus című költeményt.

A kötetbemutatón Frauhammer Krisztina elmondta, hogy június elejétől a vendégkönyv mind az 1500 oldala elérhetővé válik a Somogyi-könyvtár honlapján.