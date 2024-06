Közel két évtizedes múltja van a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában a médiaszakkörnek. Németh Norbert, az N2Photo vezetője, fotó- és filmkészítő vállalkozó is itt kezdte. 14 évesen már a vidéki lakodalmakba járt akkori mentorával, Balogh Zoltánnal, aki ma is az iskolai médiaszakkör egyik pillére és oszlopos tagja. A másik pedig a szeptemberben az iskolába érkezett Gila Adrienn, akinek vezetésével egy tanév alatt kiemelkedő sikereket értek el.

A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola médiaszakkörösei – Csurgai György, Horváth Hetti, Kiss Vitéz Boróka, Laboncz Naomi, Benkő Eszter, Kalmár Mira és Papp Jázmin – munkás és sikeres tanévet zárhatnak. Fotó: Arany T. János

Mindennapi kenyerünk

A Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma által szervezett Országos Diákfilm Fesztiválra a Mindennapi kenyerünk című rövidfilmmel pályáztak. Az alkotás a márciusi Móra-gálára készült. Az alkotásban kimagasló színészi teljesítményt nyújtott: Csurgai György, Horváth Hetti, Kiss Vitéz Boróka és Laboncz Naomi. Az előkészületben, a forgatáson és az utómunkában a szakkör tagjai közül Benkő Eszter, Kalmár Mira és Papp Jázmin vettek részt. A tanárok közül a szakkört és a projektet vezető Gila Adrienn tanárnőn kívül Révész Gábor, mint narrátor és Balogh Zoltán, mint operatőr és vágó működött közre. A fesztiválon elnyerték A legjobb irodalmi feldolgozás díját. Az 5.a osztályos gyerekeket arról kérdeztük, miért választották a média szakkört. Azt válaszolták, hogy szeretnék megismerni a film mögötti munkát, hogyan jön létre a film, milyen a színész munkája és hogy mi történik a kulisszák mögött.

Telefon nélkül is van élet

A díjazott alkotáson három hetet dolgoztak, a forgatással gyorsan végeztek. A lelkes fiatalok még a tanév vége előtt szeretnék befejezni következő munkájukat, amiben egy okostelefon tűnik el nyomtalanul. Főszereplője, Gyuri úgy foglalta össze a sztorit: annyit telefonozok, mint az állat, de rájövök, hogy anélkül is van élet. Egy kulisszatitkot is elárultak a gyerekek: a forgatással azért csúsztak meg egy kicsit, mert Gyuri egy fuck off feliratú pulóvert viselt, ezért azokat a jeleneteket újra kell forgatni.

Mira és a tudás fája

Nem csak filmkészítésben ügyesek a mórahalmi diákok. Balogh Zoltán szakkörvezető segítségével a csapat egyik tagja, Kalmár Mira a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) által a 46. Országos Diákfotó-pályázat „gyümölcs” kategóriájában egyéniben első lett „Tudás fájáról” című fotójával. Már tavaly is neveztek erre a versenyre, akkor az iskola az összesített kategóriában 5. helyezést ért el. Ebben a tanévben az általános iskolások gyümölcs, humor és makró témakörben küldhették be alkotásaikat. Az ország számos iskolája nevezett a pályázatra. Összesen 106 regisztráció történt, a pályázó iskolák 1214 képet töltöttek fel a pályázati felületre. Közülük Mirának sikerült az I. helyezést elnyerni.