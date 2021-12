Részlet a közleményből: „A pályán hatályos MLSZ-előírások betartását amint a múltban, úgy a jövőben is megköveteljük és ellenőrizzük. Szurkolótáborunk »Ultra« csoportjával korábban többször egyeztettünk arról, milyen látványelemek használata engedélyezett a mérkőzéseinken, illetve milyen rigmusok használata elfogadhatatlan. Az utóbbi években mégis több alkalommal ismételve milliós bírságot fizetett klubunk a szurkolók egy csoportjának viselkedése miatt. A jogkövető és kulturált magatartást a jövőben is elvárjuk a lelátón mindenkitől. Büszkék vagyunk a szurkolóinkra, biztatásuk sokat segít a csapatnak, ezért továbbra is várunk mindenkit a meccseinkre.”