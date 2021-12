A női mezőnyben Somodi Luca és Somodi Maja mellett Püspök Fanni és Kormányos Nina állt rajthoz. Somodi Maja egészen a döntőig menetelt, ahol nagy küzdelemben a bronzérmet sikerült megszereznie. 500 méteres távon Kormányos Nina bejutott a B döntőbe, ahol a másodiként ért célba, ezzel a távot a 7. helyen zárta. Somodi Maja bejutott az A döntőbe, ahol remek versenyzéssel aranyérmet szerzett. A 3000 méteres szuperdöntőben is jégre lépett, és a 6. helyen zárt. Összetett eredményben a második helyen végzett.A férfiaknál Jászapáti Péter A döntőbe jutott, és nagy csatában végül minimális különbséggel, de lemaradt az aranyról, ezüst­érmet szerzett 1500 méteren. Az egyéni számokban elért legjobb idők mellett a váltók is remekeltek. Fontos megjegyezni, hogy Somodi Maja 2., valamint Jászapáti Péter 3. helyezése azért is pompás eredmény, mert a válogatási elvek alapján legjobb junior versenyzőkként biztos résztvevői lesznek március elején Gdanskban rendezendő junior világbajnokságnak.

Rövidpályás gyorskorcso­lya országos bajnokság, Bu­­dapest. Az SZKE eredményei: Somodi Maja: 1500 méter: 3. hely, 500 méter: 12. hely, 1000 méter: 1. hely, super final: 6. hely, összetett: 2. hely. Kormányos Nina: 1500 méter: 9. hely, 500 méter: 7. hely, 1000 méter: 10. hely, összetett: 11. hely. So­modi Luca: 1500 méter: 12. hely, 500 méter: 13. hely, 1000 méter: 12. hely, összetett: 13. hely. Püspök Fanni: 1500 méter: 16. hely, 500 méter: 18. hely, 1000 méter: 14. hely, összetett: 17. hely. Jászapáti Péter: 1500 méter: 2. hely, 500 méter: 7. hely, 1000 méter: 3. hely, super final: 2. hely, összetett: 3. hely. Liszli Gábor: 1500 méter: 19. hely, 500 méter: 12. hely, 1000 méter: 16. hely, összetett: 16. hely. Kalmár Botond: 1500 méter: 20. hely, 500 méter: 16. hely, 1000 méter: 23. hely, összetett: 20. hely. Kozák Kristóf: 1500 méter: 24. hely, 500 méter: 24. hely, 1000 méter: 25. hely, összetett: 25. hely. Váltók: női váltó (Somodi Maja, Kormányos Nina, Somodi Luca, Püspök Fanni): 3. hely. Férfi váltó (Jászapáti Péter, Liszli Gábor, Kalmár Botond, Kozák Kristóf): 3. hely. Vegyes váltó (Kormányos Nina, Somodi Maja, Jászapáti Péter, Liszli Gábor): 4. hely.