– Számos szép siker tarkította az Eb-n ezüst- és bronzérmet nyert, a tokiói olimpián 4. helyen végzett Olasz Anna évét, amelyet az Abu-Dzabiban rendezett világkupa-­nagydöntőben egy összetett 4. hellyel zárt le. Mennyire elégedett az eredményekkel?

– Az Európa-bajnokság, az olimpiai kvalifikációs viadal és az olimpia volt a hangsúlyos versenyünk idén, a világkupa-­sorozat inkább egy plusz ajándék volt Annának. Összességében remekül sikerült a dolog. A világkupán mindössze az volt a lényeg, hogy megtartsa a negyedik helyét, ez összejött neki. A magyar bajnokságokon egyéni csúcsokat úszott, a medencés eredményei is fejlődtek. Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni idei teljesítményéről.

– Vas Lucának nem sikerült bejutnia a világbajnoki keretbe. Csalódottak voltak az emiatt?

– Luca legjobb eredménye egy Európa-bajnoki 8. hely lett idén, így alanyi jogon úszhat majd a következő kontinensviadalon. Úgy gondolkozunk, hogy szépen lassan alakul az ő teljesítménye is, fokozatosan lépeget előre. Most a medencés országos bajnokságra koncentrálunk majd, nyáron pedig ismét a 25 kilométer kerül fókuszba.

– Pádár Nikolett évének nagyszerű megkoronázása volt, hogy utánpótlás korú úszóként még december végén is két felnőtt vb-döntőben szerepelhetett. Mennyire tudja ő a helyén kezelni a sikereit?

– Az eredmények remekül mutatják, hogy milyen évet zárt. Ifjúsági Európa-bajnok lett, négy érmet szerzett, felnőtt magyar bajnoki címnek örülhetett 15 évesen, emellett pedig a rövidpályás Eb-n és a világbajnokságon is döntőzhetett. Ez fantasztikus teljesítmény, igencsak bele kell húznunk, hogy jövőre überelni tudjuk. A morális oldalát tekintve egy komoly közös munkáról be­­­szélhetünk. A lányokkal többek között sportpszichológus is foglalkozik, akit a korábbi válogatott sportoló, Harsányi Gergő személyében találtunk meg, ő rengeteget segít. Rajta kívül gyógytornász, masszőr, és még sokáig sorolhatnám, kik foglalkoznak a sportolóinkkal, és minden összetevőnek klappolnia kell ahhoz, hogy ilyen sikereket érhessünk el. Itt természetesen meg kell említsem Táczi Zsolt kollégámat, illetve Nagy Attilát, az egyesület elnökét, aki minden feltételt megteremt ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni.

– Milyen várakozásokkal tekint a jövőre?

– Olasz Anna, Vas Luca és Pádár Nikolett mellett mindenképpen fontos megemlíteni Fábián Fannit és Fábián Bettinát, ők is nagyszerű évet tudhatnak maguk mögött. Lesz mit jövőre felülmúlni, de mindent megteszünk, hogy legalább ilyen szép eredményeket érjünk el. Érdemes megjegyezni, hogy jönnek fel a fiatalok, a fiú úszóink is nagyon komolyakat léptek előre. Ahogy felkerültek hozzám, komolyabb terhelést kaptak, 11 edzésük van egy héten, ez jól látszik az eredményeiken. Ők még az út elején járnak, de nagyon biztató időket úsznak már most, és remélem, hogy egy újabb nagy csapat van kialakulóban.