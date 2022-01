A Dunaújváros elleni idegenbeli mérkőzésre sem csökkentek Varga Tamás problémái. Felnőtt játékosainak többségére továbbra sem számíthatott a meccskeretben a játékosként kétszeres olimpiai bajnok szakember.

Teljes kerettel Szegeden az őszi idény elején a szezon egyik legjobb mérkőzését produkálták Gyöngyösi Boglárkáék a dunaújvárosiak ellen. Akkor mindössze ötgólos vereséget szenvedtek a Tisza-partiak. Rendkívül fiatal összetételében ilyen reményük nem lehetett a szegedieknek, az viszont mindenképpen pozitívum, hogy minden negyedben betaláltak Tátrai Szonjáék.

A következő OB I.-es fordulót február 9-én rendezik, aznap 12.30-kor a bajnoki címvédő UVSE-t látja majd vendégül a Szeged SZTE.

További eredmények: BVSC–III. kerületi TVE 13–7, UVSE–Tatabánya 16–2, Ferencváros–Eger 15–4.

Varga Tamás: – Nagyon ne­­héz ez a helyzet most a szegedi vízilabdának. Próbálok lelket önteni a lányokba, és reménykedünk abban, hogy azok a játékosaink, akik koronavírusosak voltak, minél előbb felépülnek és visszatérnek, addig kitartásra van szükségünk. Nehéz ilyenkor bármit is mondani. A lányoknak kijár a gratuláció, hogy még ebben a szituációban is ilyen alázattal küzdenek végig egy meccset.