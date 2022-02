Egy héttel korábban váratlanul sima vereséget szenvedett itthon a Szegedi VE a Miskolc ellen. Szerdán a Ferencváros otthonában már lényegesen jobban vízilabdáztak a Tisza-partiak, ma pedig a jó játék immár pontokban is megmutatkozhat a Debrecennel szemben.– Tényleg jó mérkőzést játszottunk, látszott, hogy összeszokott csapatot alkotunk, és kiegészítik egymást a fiatalabb, illetve idősebb játékosaink – összegzett lapunknak Boros Tamás, a szegediek vízilabdázója, aki a Miskolc ellen majdnem három hónapos kényszerpihenő után tért vissza. – Volt egy térdműtétem, majd a koronavírust is elkaptam, így már rendesen dolgozott bennem a meccséhség. Érződik rajtam a kihagyás, de jólesik újra a társakkal lenni, edzeni és játszani – folytatta.

Boros Tamás hozzátette, ar­­ra kell törekedniük, hogy a nagycsapatok ellen bemutatott felszabadult mentalitásukat átmentsék a rangadókra. Bár a küzdőszellemmel sosincs problémájuk, a kiemelt fontosságú találkozókon gyakran összetörnek picit, de már dolgoznak ennek leküzdésén. A mai meccset illetően pedig arra készültek a héten, hogy a cívisvárosiak ne okozhassanak semmiben meglepetést.

Utoljára vár ma olyan meccs egy jódarabig a Szentesre, amelyen nem a Metalcom az esélyes. A Ferencváros után viszont jövő szombaton a szezon legfontosabb összecsapásán Debrecenben ugranak majd medencébe.

– Jó gyakorlás vár ránk a zöld-fehérek ellen, de nekünk az a lényeg, hogy a debreceni csatára jobb csapattá váljunk. Vannak hiányzóink, de ettől még inkább motiváltnak érzem azokat, akik hadra foghatók – vélekedett Pellei Frank, a Kurca-partiak Universiadé-válogatott pólósa.

– Nem mi vagyunk az esélyesek, de megnyugtatok mindenkit, ezzel nem foglalkozunk, nem feltartott kézzel fogadjuk a Fradit. Ezt nem is tehetjük meg, mert a következő fordulótól hét rangadó vár ránk. Néhány győzelemmel a célunk is elérhetjük, és úgy érzem, el is fogjuk – fogadkozott a 25 éves játékos.

Ami az őszi bajnokikat illeti, a Népligetben 13–6-os vereséget szenvedett a Metalcom Szentes novemberben, míg a Szegedi VE 9–3-ra nyert Debrecenben.