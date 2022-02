Az elitkörre készül a magyar U19-es labdarúgó-válogatott: tavasszal Magyarországon, ám egyelőre még nem tudni, pontosan hol lép pályára Törökország, Skócia és Izrael ellen. Erre készíti fel a keretet a szegedi Szent Gellért Fórumban tartandó két mérkőzés Bosznia-Hercegovina ellen. Az elsőt ma 16.30-kor, a másodikat csütörtökön 11 órától rendezi a dorozsmai úti létesítményben.

A mieinket az egykori szegedi játékos, majd utánpótlásedző, Tímár Krisztián irányítja, aki számíthat a Szeged-Csanád GA télen igazolt védőjére, Debreceni Ákosra, viszont a szegedi származású Török Kevin nem jött haza az olasz Leccétől.

– Az ősszel sikerült kialakítanunk egy olyan válogatottat, amelyet remek hozzáállású, fegyelmezett, és taktikailag is kiválóan teljesítő játékosok alkottak, és ennek köszönhetően a jó eredmények sem ma­­radtak el. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne változhatna az elitkör előtt a keret összetétele, továbbra is rendre azok alkotják a válogatottat, akikkel a lehető legerősebb a csapat. Ennek megfelelően az előttünk álló összetartáson néhány olyan labdarúgó is bizonyítási lehetőséget kap, aki nem volt velünk az őszi mérkőzéseken, de a klubcsapatában nyújtott teljesítményével kiharcolta a meghívót, és megmutathatja, hogy a későbbiekben erőssége lehet a válogatottnak. Továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy a játékosok megfelelő hozzáállással dolgozzanak, és el tudják sajátítani azt a magasra tolt védekezésen, agresszív labdaszerzésen alapuló taktikát, amely ősszel jellemezte az együttest – nyilatkozta a szövetség hivatalos honlapján Tímár Krisztián szövetségi edző.