– Vízilabdaünnepet szeretnénk a Tiszavirág Sportuszodába varázsolni szombaton 17 órától a BVSC ellen. Reméljük, sokan kijönnek nekünk szurkolni, mert ez lesz az utolsó lehetőségünk az alapszakaszban, hogy egy nálunk erősebb csapatot elkapjunk – fogadkozott lapunk érdeklődésére a Szegedi VE csapatkapitánya, Sánta Dániel. Meglehetősen frissen, pedig a csütörtök dél­előtti vizes tréninget már megelőzte egy kondiedzés.

Rau Zoltán erőnléti edző vezetésével komoly munkával indult a vízilabdázók reggele. A folyosó másik végéről szinte együtt jött át a csapat a medencetérbe, ahova elsők között lépett be többek mellett az a Mekkel Máté, aki éppen a 21. születésnapját ünnepelte csütörtökön. Köszönés után így érkezett is az elmaradhatatlan fülhúzások sorozata Kiss Csaba vezetőedzőtől és Barna Tamás másodedzőtől.



Jó hangulatban hallgatták a játékosok a trénert, miközben a várható napi penzumot ismertette. Sokáig nem szaporították a mondanivalót, mindenki beugrott a nagyjából 26 Celsius-­fokos vízbe, és kezdődhetett a nap második erőpróbája.

– Az idei célunkat már teljesítettük, ami az 5–9. pozíció volt. Ezt szerencsére magabiztosan elértük, a tabella is azt mutatja, hogy a Szegedi VE a legkiegyensúlyozottabb középcsapat. Innentől felszabadultan és teher nélkül vízilabdázhatunk, reálisan pedig a hetedik helyért folyó párharc megnyerése lehet majd a célunk – árulta el még a medencébe ugrás előtt Sánta.



A holnapi bajnoki célja a szegedi nézőcsúcs. Ott lesz a lelátón a háromszoros olimpikon súlyemelő Nagy Péter is. A remélhetőleg itthon tartott három pont után a belépőt váltó szurkolókat közös szendvicsezésre várják az uszoda büféjében.

– Évek óta kint van az európai kupaporondon a BVSC. Rutinos játékosok, illetve fiatalok alkotják a keretüket, Pásztor Mátyás személyében pedig olimpiai bronzérmesük is van, de Gyárfás Tamás is a válogatott küszöbén mozog. Lendületes, kemény és fizikális vízilabdát játszanak. Alapszakasz zárásként pedig az lenne a legjobb, ha népes publikum előtt győzelmet ünnepelhetnénk – fejezte ki reményét a szegedi center.



Mekkel mellett Sánta is a napokban ünnepelt, vasárnap huszonnyolc gyertyát fújt el a tortáján. A válogatottban éppen Szegeden bemutatkozott játékos arról is beszélt, bár pontokban nincs különbség az őszi és tavaszi idényük között, a játék képe a szezon második felében sokkal szebben mutat, mert Kiss Csaba és az újjáalakult csapat összecsiszolódott.