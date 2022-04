A dobogóért vívott csatát a Tiszasziget nyerte, amely az első félidőben is több lehetőséget dolgozott ki a Kiskundorozsmánál, ám a gólokra a második félidő elejéig várni kellett. Ekkor hét perc alatt kétszer is betaláltak a hazaiak, amivel el is döntötték a meccset, és megerősítették harmadik helyüket a tabellán.