Miután kikapott a Honvédtól, a hetedik helyért játszhat a Szegedi VE a férfi vízilabda OB I.-ben. Ellenfele a Pécs lesz, amellyel szemben jó pozícióban várhatja a ma 18 órakor kezdődő mérkőzést a szegedi csapat, hiszen 6-0-ra vezet az alapszakaszbeli eredmények miatt. A hetedik helyért folyó párharc hét nyert pontig tart, döntetlen nem lehet a ma esti meccsen, ha mégis ezt hozna a négy negyed, akkor büntetők következnek.

Akármennyire is szeretünk játszani a pécsi uszodában, mióta kiderült, hogy a Pécs lesz az ellenfelünk, szeretnénk egy meccs alatt eldönteni a párharcot. Elég hosszú volt a szezon, az utolsó energiáikat mozgósítják a srácok. Az elmúlt időszakban mindent feltettünk arra, hogy a mai meccsre felkészüljünk. Szeretnénk mindenképpen lezárni a dolgot ma, remélem, tudjuk érvényesíteni a hazai pálya előnye mellett azt is, hogy az előző két alapszakaszbeli meccsen mi történt – mondta lapunknak a mai mérkőzés előtt Kiss Csaba, a Szegedi VE vezetőedzője.

Ha már ez a két meccs szóba került, a Tisza-partiak Pécsett 10-6-ra, míg a Tiszavirág sport­uszodában 10-7-re tudtak nyerni.

Nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy a Pécs nem tud minket megverni háromból háromszor, ebből kétszer Szegeden. Ha ezt így elhisszük, akkor bajba kerülhetünk. Úgy kell nekiállnunk, ahogy tettük azt az előző két meccsen is, nagy alázattal kell játszanunk. Talán az egész bajnokság legjobb négy-öt meccsébe benne van a Pécs elleni két mérkőzésünk, ellenük fegyelmezetten és jól vízilabdáztunk, jól védekeztünk, kevés gólt kaptunk. Most is erre készülünk, egész évben az volt a játékunk, hogy kevés gólon tartsuk az ellenfeleket. Ez az aktuális ellenfelünkkel szemben jól sikerült, ha most is hat-hét gól körül tudjuk őket tartani, akkor azt gondolom, nem lehet gondunk a mai meccsen – tette hozzá Kiss Csaba.

A szegediek a Honvéd elleni 12-11-re elvesztett meccs után tíz nap elteltével ugranak ismét medencébe: ennek kapcsán a szakvezető elmondta, ideálisnak tartja ezt a szünetet, hiszen így volt idejük pihenni is.

A pár nap kevés lett volna, a két hét pedig már sok. Tíz nap alatt tudtunk speciálisan készülni az ellenfélre, ideálisak a körülményeink arra, hogy jól játsszunk. Örülnénk neki, ha tényleg ez lenne az utolsó meccsünk, és sokan kilátogatnának a Tiszavirág sportuszodába – zárta Kiss Csaba.