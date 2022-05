– A pekingi olimpia után nyilatkozta, hogy igazán nincs is idejük megünnepelni azt a sikert, a bronzérmet, hiszen gyakorlatilag egyből mehettek tovább a világbajnokságra. Sikerült már pótolni ezt, volt ünneplés?

– Ízlelgettem az olimpiai bronzérem értékét, most pedig javában megy a pihenés. Nagyon rám fért már, főleg ezzel, hogy a vb miatt megcsúszott az idény, ez így fejben volt igazán nehéz.

– Gondolom a Kanadából való hazaérkezés után azért jól esett a pihenés. Mivel teltek azóta a hétköznapok?

– Azt gondolom, a pihenő is ugyanolyan fontos, mint az edzések, tényleg ki kell pihenni ezt a szezont. Most különböző iskolákba látogatok el, eleget teszek meghívásoknak, most lehet igazán érezni az olimpia utóhatását.

– Az ilyen események adnak erőt?

– Nagyon jó érzés egy ilyen esemény, hiszen rengeteg kisgyerek azért jön el, hogy meghallgassa az én élménybeszámolómat. Volt, hogy alig mertek odajönni egy-egy közös képért, mintha Lewis Hamilton lennék az ő szemükben... ez nagyon jó érzés!

– Nem csupán a szezon, hanem az olimpiai ciklus is lezárult. Hogyan tekintene vissza az elmúlt öt évre?

– Az elmúlt öt évről hirtelen csak az olimpia jut eszembe, de abszolút úgy gondolom, révbe értem. A bronzérem minden fáradtságot és nehézséget kárpótol, ezért dolgoztam nagyon régóta. Nem akasztom egyből szögre a korcsolyát, megyek tovább, csak most kell egy hosszabb pihenő, és az, hogy legyen egy normális nyaram. Azért aktív pihenésről van szó az esetemben, hiszen le kell vezetnem a fölösleges energiákat.

– Akkor most már jöhet a nyaralás?

– A párommal megyünk nyaralni, csak ő kézilabdázik, viszont most meg kell várnom őt, mert neki még tart a bajnokság. Igyekszem élvezni, hogy ki tudunk mozdulni majd bárhova is, mert szezon közben ez nem szokott összejönni.