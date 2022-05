Tíz perc alatt hat pontot és két lepattanót szerzett a DEAC-ban Ságodi Róbert az Oroszlány el­leni mérkőzésen: a 2004-es születésű kosaras azonban a meccs végén olyan sérülést szenvedett, amelynek következtében ebben a szezonban várhatóan már nem léphet pályára.

Még vár rám egy vizsgálat, hiszen bevizesedett a térdem, ezután lesz meg a pontos diagnózis. Ami látható volt, hogy kisebb izomszakadások vannak, amelyek megvédték a keresztszalagot a teljes szakadástól. Bár így nem súlyos a helyzet, mint ha a keresztszalagom teljes egészében sérült volna, ez a legkomolyabb sérülés, amit eddig elszenvedtem, hiszen egy részleges szakadásról beszélünk. Ha minden jól megy, két-három hónap múlva visszatérhetek – mondta el az állapotával kapcsolatban Ságodi Róbert.



Bár egy sérülés sosem jön jókor, a fiatal játékos számára ez most duplán fájhat, hiszen a hajdúságiak a középszakaszból hátralévő meccseken elsősorban a fiataloknak igyekeznek lehetőséget adni, mivel már a matematikai esélyük is elszállt arra, hogy bejussanak a rájátszásba.

A lehető legrosszabbkor történt ez. Az A csoport játékpercei ugrottak, a Zöld csoportban szereplő U23-as csapat bronzmérkőzésén sem tudok játszani, május végén pedig az U18-as korosztály számára rendezik az országos döntőt, de ez is elúszott most nekem – tette hozzá Ságodi.



A DEAC játékosa nemrég szülővárosa és egyben ne­velőklubja ellen is játszhatott, hiszen az NB I./B. Zöld csoportjában játszó U23-as csapattal a Vásárhelyi Kosársuli ellen játszották a negyeddöntőt.

Motivált, hogy a Kosársu­­li ellen játszhatok, igyekeztem minél jobb teljesítményt nyújtani. Nem a legkönnyebb szituáció a volt csapatod ellen játszani, de nekem ez a helyzet motivációt jelentett, szerencsére sikerült is továbbjutnunk – tekintett vissza erre a helyzetre a Kosársuliban nevelkedett játékos.



Ságodi Róbert kitért rá, na­gyon biztatták az Oroszlány elleni meccs előtt és közben is a többiek a csapattársak és az edzők is, hiszen ezt megelőzően csak egy alkalommal játszott az A csoportban. Érdekesség, hogy akkor is az OSE ellen, ám az alapszakaszban csak egy perc erejéig volt a pályán, most viszont hosszabb időt tölthetett fent.

Úgy gondolom, a lehető legjobban sikerült bemutatkoznom ebben a szűk tíz percben. A legfontosabb az volt, hogy bátran játsszak, azt gondolom, ez sikerült is – zárta Ságodi Róbert.