A 100. Európa-bajnokságon sza­­kításban 165 kilogrammon zárt a +109 kilogrammos kategóriában, ami a 11. helyre volt elég. Lökésben 211 kilogrammig (ebben a fogásnemben ez a nyolcadik pozíciót jelentette) jutott a tiranai Európa-bajnokság zárónapján Nagy Péter, ami összesítésben 376 kilogrammos teljesítményt jelentett számára. Ezzel a nyolcadik helyen zárta az eseményt, megismételve a tavalyi, moszkvai szereplését. Kettős érzések vannak ben­­nem. Az eredményeket nem ér­­tékelném túl, sőt, azoknak nem örülök, de a helyezésemnek viszont igen – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Nagy Péter, aki hétfőn éjjel érkezett haza Szegedre.

Lapunknak korábban úgy fogalmazott, ha benne lesz a top 10-ben, akkor biztosan boldogan zárja az Eb-t, mivel a felkészülését derékbántalmai nehezítették meg.

Ha jobban kijön a lépés, ak­­kor sem végezhettem volna előrébb, mivel a hetedik helyhez összetettben meg kellett volna haladnom a 400 kilogrammot. Erre csak teljesen egészségesen vagyok képes. Az utolsó pillanatig nem volt biztos az indulásom, mert éreztem, hogy nincs rendben a hátam. Mérlegelést követően még a pihenőszobában is vacilláltam, hogy akkor induljak vagy ne. Örülök, hogy végül elindultam, bár picit csalódás az eredményem, ugyanakkor azzal az edzésmunkával, amit bele tudtam tenni az utolsó hónapban a derekam miatt, mégis elégedett lehetek – értékelt őszintén.

Elárulta, hogy a tiranai körülmények megfelelőek voltak. Egy ilyen versenyen mindig fontos a minőségi étkezés, amelyet biztosítottak a szervezők. A buszközlekedést viszont kaotikusként jellemezte. Bár tíz percre volt tőle a versenyhelyszín, a forgalmi torlódás miatt a félórás edzését követően másfél órába telt visszaérnie a szállásra.

Nem áll le az edzésekkel Nagy Péter, mivel ebben a hó­napban még a spanyol csapatbajnokságon La Corunában is színpadra áll. Ezt követően viszont ő is visszább vesz, azonban a konditermet nem hagyja magára. Ezeken a tréningeken viszont már nagyobb hangsúlyt kap majd a dereka fejlesztése, illetve a gyógytorna is. Két csúcseseményének, a magyar bajnokságnak és a világbajnokságnak sincs még pontos időpontja, de utóbbit várhatóan november környékén rendezik meg Kolumbiában.

A magyar delegáció legjobb eredményét a +87 kg-os női, hétfős mezőnyben a hetedik helyen zárt Gyürüs Barbara szállította.