A Makó FC ötödik, a Hódmezővásárhelyi FC a tizedik helyen végzett az NB III. Közép csoportjának 2021–2022-es szezonjában. Mindez alig egy hónapja történt, az elmúlt héten viszont már mindkét csapatnál újra munkához láttak a labdarúgók, hiszen a 2022–2023-as szezon július 31-én már kezdődik is.Ezúttal is három húszcsapatos csoport alkotja majd a harmadosztály mezőnyét. Minden bizonnyal az előttünk álló szezonban is a Közép csoportban szerepel majd a két megyei csapat. A Magyar Labdarúgó Szövetség a napokban elfogadta a hatvan csapat nevezését, az osztályozót sikeresen teljesítő csapatok mellett ott lesz többek között a Kecskemét II. vagy a Vasas II. is, a csoportbeosztásra viszont még várni kell.

A versenykiírás annyiból változott, hogy a csoportok bajnokai nem jutnak fel automatikusan, a szezon végén osztályozót kell majd játszaniuk az NB II.-ben a 16., a 17. és a 18. helyen végző csapatokkal. A kiesés remélhetőleg egyik csapatot sem érinti majd, de a szezon végén a három csoport 18–20. helyezettje, valamint a legrosszabb 17. búcsúzik a harmadosztálytól.

Természetesen ilyenkor a csa­­patok játékoskerete is változik, egyelőre a Makó jelentett be érkezőket: a középpályán be­­vethető Lévai Norbert mellett a támadóként futballozó Vladul Stefan leigazolásáról szá­­molt be. Távozója is akad a Maros-partiaknak Dóra Donát személyében, aki profi szerződést kapott az MTK Budapesttől. A HFC esetében még nincs érkező, távozott viszont a klubtól Huszár Gergő, aki a Békés megyei I. osztályban érdekelt Orosházához igazolt.

Szerdán már pályára is lép a HFC, amely a felkészülés jegyében a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával találkozik, míg a Makó először július 6-án gyakorol, amikor is az NB II.-es Békéscsaba vendége lesz Siha Zsolt csapata.