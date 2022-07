A Pick Szeged hétfőn kezdte meg a felkészülést. Ekkor még arról beszélt kérdésre válaszolva a vezetőedző, Juan Carlos Pastor, hogy elvben 2023-ig van élő szerződése, emellett pedig van egy opció: további egy évvel meghosszabbítható ez a megegyezés.

Nem kellett sokat várni az opció életbe lépésére, hiszen a klub hivatalos oldalán közölte, hogy Pastor és segítője, Marko Krivokapics szerződését 2024-ig meghosszabbították.

– Amikor kilenc éve Szegedre érkeztem, nem gondoltam, hogy ilyen sokáig maradok, az első időszakban egy rövid lejáratú szerződést írtam alá. De az építkezés, amelybe belekezdtünk, évről évre magasabb szintre juttatott bennünket. Örülök annak, hogy a vezetőség továbbra is bízik bennünk. A körülmények fantasztikusak, ahogyan a szurkolóink is. Boldog vagyok, hogy meghosszabbítottuk a szerződést – nyilatkozta Juan Carlos Pastor a klub honlapján.

Nem csak az edzői stábban, hanem a játékoskeretben is találhatunk olyanokat, akik szintén hosszabbítottak 2025-ig. A szlovén jobbszélső, Mario Sostaric (29) 2016 nyarán érkezett Szegedre, és tagja annak a négyesnek, amely minden idők legeredményesebb szegedi kézilabdás csoportja. Sostaric, Bánhidi Bence, Bodó Richárd és a szintén szlovén Matej Gaber háromszoros magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. Sostaric 222 meccsen húzta magára a kék mezt, ezeken a találkozókon 751 gólt szerzett.

Mario Sostaric 2025-ig marad.

Fotó: Szabó Miklós

– Örülök, hogy sikerült meghosszabbítani 2025-ig a szerződésem. Szeged a második otthonom. Imádom a csapatomat, imádom a klubot, a várost, imádok itt mindent, és ugyanígy érez a családom is. A lécet mindig a legmagasabbra tesszük: az elmúlt szezonban megvédtük a magyar bajnoki címünket, ezt szeretnénk idén is megismételni. És természetesen a magyar kupát is szeretnénk megnyerni. De a legfontosabb, hogy végre sikerüljön bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Szerintem ehhez erős keretünk van – nyilatkozta Sostaric.

A másik szélső, Sebastian Frimmel (26) tavaly nyáron érkezett a klubhoz, és ő az első osztrák légiósa a Pick Szegednek. Az első szezonja remekül sikerült, hiszen 45 meccsen 141 gólt dobott.

Sebastian Frimmel még három évig játszhat Szegeden.

Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon örülök, hogy még legalább három évig Szegeden lehetek. Büszke vagyok arra, hogy a csapat tagja vagyok és a klubhoz tartozom. Nagyon remélem, hogy igazán sikeresek tudunk lenni a következő években és elérjük a céljainkat. Csodás érzés minden héten a szurkolóink előtt játszani és hálás vagyok, hogy a Pick Aréna különleges hangulatát továbbra is élvezhetem – mondta Frimmel.