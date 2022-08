Elkezdődött a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, a nyitófordulóban pedig rögtön összecsapott a tavalyi arany- és ezüstérmes. Az SZVSE-stadionban megrendezett rangadón egy bal oldali akciót követően szerzett vezetést a Szeged-Csanád GA II., majd egy szöglet után növelte előnyét. Lendületes, jó meccset játszottak a csapatok, ahol mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, ám ezekből végül Andorka Péter csapata jött ki jobban, így az első fordulóban legyőzte a címvédő SZVSE-t.

Nem termett pont az újoncoknak: a Balástya két szöglet után kapott góllal kapott ki a Tiszasziget vendégeként, a tavalyi bronzérmes akár nagyobb arányban is nyerhetett volna. Az FK Szeged fél óra után már négygólos hátrányban volt Kiskundorozsmán, a hazaiak lehengerlő kezdése pedig meg is alapozta győzelmüket.

A pontrúgások döntöttek Deszken, ahol bár a hazaiak szereztek vezetést, négy pontrúgás után talált be a Mórahalom, amelynek kispadján így győzelemmel debütálhatott az éppen Deszkről érkező Papp Endre. Küzdelmes meccset játszott egymással az Algyő és a HFC II., a hazaiak végül egy szöglet utáni fejesnek köszönhetően otthon tudták tartani a három pontot.

Akárcsak az UTC, amely a Szentesi Kinizsit győzte le: igaz, a Kurca-partiaktól több játékos is hiányzott, így például a csapat edzőjének, Bány Tamásnak is be kellett szállnia a meccsbe.

Tiszasziget–Balástya 2–0 (2–0)

Tiszasziget, 200 néző. Vezette: Gargya Balázs – kiválóan (Aczél, Minda).

Tiszasziget: Kiss D. – Lipták, Skribek B., Szabó D., Magyar (Kökény, 56.), Bálint D., Skribek Á. (Farkas F., 72.), Albert (Drágity, 62.), Bánóczki (Oláh, 62.), Vajna, Varga G. (Varga Z., 72.). Játékos-edző: Magyar György.

Balástya: Prcic – Sári, Bitó (Tóth P., a szünetben), Mágocsi (Huszka, 85.), Gera, Vámos N., Kormos (Szádeczky, 62.), Márkus, Tóth G. (Horváth Cs., a szünetben), Faragó (Nagymihály, a szünetben), Vámos T. Edző: Kiss Máté.

Gólszerzők: Skribek B. (7.), Magyar (44.).

Jók: Skribek B., Vajna, Bálint D., ill. Vámos T., Horváth Cs., Márkus, Sári.

Magyar György: – Bár a helyzetkihasználásunk csak elégséges volt, meglátásom szerint megérdemelt győzelmet arattunk a kulturáltan játszó Balástya ellen.

Kiss Máté: – Ismerkedünk a megyei I. osztály színvonalával. Az első félidei megszeppent játékunk után egy egész vállalható második félidőt játszottunk.



Algyő–Hódmezővásárhelyi FC II. 2–1 (2-0)

Algyő, 100 néző. Vezette: Maurer János – közepesen (Minda, Halász).

Algyő: Molnár K. – Rádi, Bozóki (Miklós, 70.), Vastag, Kovács M (Kardos, 78.), Daróczi, Deák, Belovai (Kiss R., 34.), Molnár Sz. (Jernei, 68.), Selyem (Törköly, 68.), Fekete. Edző: Fülöp Tibor.

HFC II.: Tóth Mi. – Tóth J., Berkó, Nagy A., Krisztin (Török A., 86.), Tóth I., Tatár, Tóth M. (Bándi, 72.), Rostás, Gyürki, Becsek. Megbízott edző: Dezső Ferenc.

Gólszerzők: Daróczi (40.), Vastag (58.), ill. Rostás (54.).

Jók: Daróczi, Rádi, Fekete, Vastag, Deák, ill. Tóth Mi., Nagy A., Tóth I., Becsek.

Fülöp Tibor: – Gratulálok a srácoknak! Az elején rengeteg hibával játszottunk, ezt ki kell javítanunk a jövőben. Az pozitív, hogy egy ilyen mérkőzést is be tudtunk húzni, de egy ilyen meccset okosabban le kell hoznunk.

Dezső Ferenc: – A döntetlenre rászolgáltunk volna, de sajnos egy olyan figyelmetlenségből kaptuk a gólt, amelyet a félidőben átbeszéltünk.



SZVSE-G-Falc Kft.–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 1–4 (0-2)

Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző. Vezette: Tóth Csaba – jól (Béleczki, Stefánovits)

SZVSE: Seres – Kormányos (Mészáros Z., 78.), Fodor (Veszelka, 76.), Pócs D., Csamangó, Rádai G. (Oroszi, 78.), Beretka (Popovics, 76.), Mezei, Káposzta, Kelemen V. (Ábrahám-Fúrús, 64.), Amariutei. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Dudás (Mészáros G., 83), Gréczi, Kovács G., Ábrahám (Nagy S., 83.), Kapic (Maronyai, 69.), Daru, Busa (Tóth P., 59.), Lestyán, Gyuga, Gera. Edző: Andorka Péter.

Gólszerzők: Amariutei (77.), ill. Kapic (14.), Daru (30., 69.), Gréczi (56.).

Jók: Káposzta, Kormányos, Amariutei, ill. mindenki.

Kelemen Balázs: – Gratulálnunk kell ellenfelünknek , NB II-es játékosai kiválóan teljesítettek! Mi sajnos tompábbak voltunk a megszokottnál, de a helyzeteink így is megvoltak egy jobb eredményhez, sajnos ma nem a mi napunk volt. A bajnokság hosszú, most már a kupameccsre koncentrálunk.

Andorka Péter: – Gratulálok a csapatnak! Egy igazi rangadón magabiztos játékkal, megérdemelt győzelmet arattunk.

Deszk–Mórahalom 2–4 (1-2)

Deszk, 200 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Mucsi, Dobó)

Deszk: Madaras – Németh Z., Török Gy. (Bódi, 75.), Kövesi (Király, 79.), Matyelka, Salánki (Télessy, 52.), Tarjányi, Gaudi (Huszti, 52.), Szabó R., Földi, Fóris. Edző: Csordás József.

Mórahalom: Nagy G. – Vajda (Rádóczi, 61.), Trója (Malatinszki D., 58.), Görbe, Szűcs D. (Tóth M., 67.), Hovanyecz (Csizmadia, 52.), Nagy M., Rádóczi, Bokányi, Szalma. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Szabó R. (4.), Fóris (92.), ill. Szűcs D. (5., 38., 51.), Salánki (49., öngól).

Jók: Madaras, Tarjányi, Matyelka, ill. Szűcs D., Nagy G., Szalma, Görbe.

Csordás József: – A rögzített játékhelyzeteket sokkal jobban megoldotta ellenfelünk, mint mi, ezért megérdemelten nyert.

Papp Endre: – Egy szervezett ellenféllel szemben, nehéz talajon idény eleji formában játszottunk, a három pont a lényeg. Gratulálok a csapatomnak, sok sikert kívánok a Deszknek!

Kiskundorozsma–FK 1899 Szeged-SZEOL 4–1 (4-0)

Szeged-Kiskundorozsma, 200 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Barta, Csöngető)

Kiskundorozsma: Rozs – Budai, Molnár K., Kalapács (Bárkányi, 84.), Sallai (Kis B., a szünetben), Ottlik Márk (Simon B., 78.), Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Bodonji (Laczi, 72.), Bozsó (Róka, a szünetben). Edző: Tóth János.

FK 1899 Szeged: Garamvölgyi – Tóth G. (Mucsi, a szünetben), Giba, Miklós (Bürgés, 81.), Csuka, Dézsi (Hegyesi, a szünetben), Lengyel (Vánkay, a szünetben), Cs. Tóth (Tóth Á., 63.), Martinkovics, Zsédely, Sisák. Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Budai (3.), Ottlik Máté (17.), Lóki (29.), Ottlik Márk (30.), ill. Hegyesi (75.).

Jók: Ottlik Márk, Fülöp, Budai, ill. Miklós, Hegyesi, Mucsi.

Tóth János: – A csapategység szempontjából jó indulás volt a mai, mindenki játéklehetőséget kapott, örülünk a győzelemnek.

Dóra János: – Az első félidőben megfizettük a tanulópénzt, viszont a pozitív gondolkodás miatt a második félidőt megnyertük.

UTC–Szentesi Kinizsi 3–1 (2-1)

Szeged-Újszeged, 75 néző. Vezette: Kis Máté – kiválóan (Vida, Mígh)

UTC: Mészáros L. – Zsömbörgi, Szántó (Agbadua, 93.), Mohammadreza (Zatykó, 76.), Miles, Pusztai, Ábrahám, Varga L., Gonda (Palakovics, 90.), Schneider (Obi, 61.), Sós. Játékos-edző: Szántó Dániel.

Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Illés (Bány, 66.), Lőrincz, Dovics, Szarvas, Varga Cs., Rau, Bartucz, Mészáros M., Molnár D., Locskai. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Lőrincz (4., öngól), Sós (9.), Szántó (83.), ill. Varga Cs. (33.).

Jók: mindenki, ill. Varga Cs., Dovics.

Szántó Dániel: – Rendkívül motiváltan léptünk pályára, ennek meg lett az eredménye. A jó szezonkezdet nagyon fontos volt számunkra.

Bány Tamás: – A meccset hamar eldöntöttük, többen fáziskésésben vannak, mert azt hitték, szeptemberben kezdődik a bajnokság.



A 2. forduló programja:

Csütörtök, 19 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Deszk. Péntek, 17.30: Hódmezővásárhelyi FC II.–UTC. 18 óra: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Algyő. Szombat, 17.30: Szentesi Kinizsi–Kiskundorozsma, Mórahalom–Tiszasziget. A Balástya–SZVSE-G-Falc Kft. meccset a szegediek kupameccse miatt december 10-re halasztották.