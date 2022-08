Az ob-ra közel 650 versenyző 759 egységbe nevezett, a felnőttek mellett utánpótlás, para, amatőr és masters versenyeket is rendeznek.

A szolnokiak rutinos, világbajnok párosa, Juhász Adrián és Simon Béla öt számban tervez indulni, a saját kormányos nélküli kettes versenyszámuk mellett kétpárban, négypárban, négyesben és nyolcpárban is rajthoz állnak.

Kétpárban és négypárban megütköznek a riói és tokiói olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúzzal is, aki saját száma, az egypár mellett további két versenyt vállal. A királyszámban, egypárban ismét megküzdhet Galambos Péterrel, aki könnyűsúlyúként az elmúlt években párszor meg tudta őt lepni normál súlyban.

A müncheni Európa-bajnokságon könnyűsúlyú kettesben aranyérmes Furkó Kálmán öt, míg társa, Szabó Bence hat számban evez.

Egypárban nagy versenyre van kilátás, Pétervári-Molnár és Galambos mellett Tamás Bence, Szabó Márton, Bácskai Máté és Ács Kristóf is indul, mindannyian a válogatott keret stabil tagjai. Hasonlóra lehet számítani könnyűsúlyú egypárban is, ahol az utóbbi években favorit, a mostani szezonban a normál súlyra átváltott Galambosnak bőven akad érdemi kihívója Tamás Bence, Furkó, Szigeti Roland, Bridge Henry vagy éppen Szőllősi Balázs személyében.

A nőknél egypárban lehet a legkiélezettebb a csata a végső győzelemért, hiszen az Eb-t megjárt Preil Viviennek és Krémer Eszternek hazai szinten meghatározó riválisokkal, Abid Syhammal, Fehérvári Eszterrel és Bertus Kittivel is meg kell küzdenie.

Az MVM Szegedi VE evezőseinek vezetőedzője, Dani Zsolt érmeket vár a tanítványoktól.

– A legjobb serdülők is részt vesznek az ifjúságiak versenyében, így a korosztályában nagyon ügyes Hajdu Márton, Pálka Bálint, illetve a Mácsai Laura, Szabó Napsugár egység, amelyek olimpiai reménységek versenyén is nyerte. Az ifjúsági világbajnoki B döntőt nyert hajóban szerepelt Kunstár Simon pedig a felnőtt nyolcasban és a négypárban helyet kap. Éremesélyes Kunstár Simon egypárban az ifiknél, valamint a Király Miklós., Szabó Gábor, Király Anna kormányos kettes. Ők ugyan az U23-ba tartoznak, de a felnőttek mezőnyében lehetnek dobogósok. Illetve akad jó pár döntőesélyes hajó is a klubtól. A pontverseny miatt sokszor mérlegre kell tenni, hogy az érem a fontos, vagy esetleg két éremszerző hely. Az MVM Szegedi VE az elmúlt években rendre ötödik volt az egyesületek között, ezt a helyet szeretnénk megtartani, netán még előrébb lépni is. Az országos bajnokság önálló verseny, önmagáról szól, erre vigyáz is a sportág. A tanuló és serdülő ob-n volt aranyünk, futamgyőzelmünk, ha ezt most ifiben hozzuk, és felnőttben összejönne arany- vagy ezüstérem, az jó pillanat lenne – mondta Dani Zsolt.

A program pénteken 9, szombaton 8.30, vasárnap pedig 8 órakor kezdődik, a döntőket 13 órától tartják.

A program, felnőtt A döntők, péntek férfiak: egypár (olimpiai szám), kettes (o. sz.), kormányos kettes, könnyűsúlyú négypár; nők: egypár (o. sz.), kettes (o. sz.), könnyűsúlyú négypár.

Szombat, férfiak: könnyűsúlyú egypár, kétpár (o. sz.), könnyűsúlyú kettes, négyes (o. sz.), könnyűsúlyú nyolcas; nők: könnyűsúlyú egypár, kétpár (o. sz.), könnyűsúlyú kettes, négyes (o. sz.).

Vasárnap, férfiak: könnyűsúlyú kétpár (o. sz.), könnyűsúlyú négyes, négypár (o. sz.), nyolcas (o. sz.); nők: könnyűsúlyú kétpár (o. sz.), négypár (o. sz.), nyolcas (o. sz.).