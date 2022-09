Érzelmileg nehéz találkozón debütált a csanyteleki kispadon Sallai Róbert, aki ezen a héten váltotta az edzői pozícióban Erdélyi Mátyást. Sallai R. a nyáron igazolt Csanytelekre, előtte tizenkilenc éven keresztül a Tömörkényt erősítette. Szeptember második hetétől trénerként is dolgozik a csapatnál. Két fejesgóllal alakították ki 2–0-s előnyüket a vendégek, majd a 2–1-es első játékrész után a második félidei középkezdést követően nagyjából tíz-tizenöt másodperccel Sarusit állították meg szabálytalanul a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Boldog váltotta gólra, majd a másik oldalon – szintén büntetőből – a duplázó Lázár állította be a végeredményt a 75. minutumban.

Tovább robog a mártélyi gyorsvonat Papp Ernő vezetésével, míg a másik Tisza-parti rivális, a Mindszent nagy meglepetésre a megyenégyes keretével kiálló Pázsit otthonában szenvedett 3–1-es vereséget. Az ötödik körben Mindszent–Mártély rangadót rendeznek.

Gólnélküli döntetlennel őrizte meg az újonc Ásotthalom a veretlenségét a Sándorfalva ellen, míg a Székkutas 8–0-s kiütéssel tért vissza a pályára a lőtt gól nélküli, sereghajtó Apátfalva ellen.

A hajrára éleződött ki a játék Üllésen és Csengelén is. Előbbi bár dominált a St. Mihály ellen, futhatott az eredmény után. A 87. percben sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak, miután a néhány perccel korábban csereként beállt Bazsó Ferenc szabadrúgását kotorta meg a kapuba Zámbó Gergő, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

A második félidő elején szerzett vezetést a Csengele, amely hiába vezetett még a 89. percben is, a hosszabbításban elveszítette az összecsapást a Bordány ellen, így már három meccs óta nyeretlen idén. A bordányiak a 90., 93. és a 94. percben is betaláltak.

A Csongrád–Szegvár mérkőzést december 10. 13 órára halasztották el.

Csanytelek–Tömörkény 2–3 (1–2)

Csanytelek, 100 néző. Vezette: Dobó Attila (Szalai, Farkas).

Csanytelek: Boda – Borsos, Antal J. (Fodor, 62.), Gémes (Varga M., 85.), Faragó, Sallai Sz., Lázár, Bartus R. (Márton M., 78.), Kurucz, Kósa (Sepsik, 62.), Bertók (Varga D., 19.). Edző: Sallai Róbert.

Tömörkény: Bugyi D. – Bugyi I., Ocskó, Sarusi (Gál, 89.), Bánfi, Ferenczi, Szeri (Bontovics, 93.), Boldog (Gulyás Szi., 72.), Gulyás Sza., Forgó F. (Nikolics, 87.), Losonczi. Játékos-edző: Boldog Gábor.

Gólszerzők: Lázár (43., 75. – a másodikat 11-esből), ill. Bugyi I. (21.), Szeri (38.), Boldog (47. – 11-esből).

Jók: Gémes, Lázár, ill. mindenki.

Sallai Róbert: – A héten kezdtem el dolgozni a csapattal, egy edzés után fogadtuk rangadón a Tömörkényt. Többen most mutatkoztak be nálunk, a forma kialakulása és a játékunk még sokat kell, hogy javuljon. Gratulálok a Tömörkény győzelméhez, nagyot küzdöttünk, de ez most pontokban nem mutatkozott meg.

Boldog Gábor: – Az első félidő alapján rúghattunk volna akár öt gólt is, a szünet után viszont inkább ikszes találkozó volt. Sok helyzetet kialakítottunk, most már látszik az edzéseken elvégzett munkánk.

A 5. forduló programja Szeptember 16., péntek, 18.30: Makó II.–Tömörkény. Szeptember 17., szombat, 16 óra: Szegvár–Csengele, St. Mihály–Szeged Pázsit SE, Mindszent–Mártély, Apátfalva–Sándorfalva, Csanytelek–Székkutas. Szeptember 18., 16 óra: Ásotthalom–Csongrád, Bordány–Üllés.

Mártély–Makó II. 2–1 (1–1)

Mártély, 70 néző. Vezette: Soós István (Kószó, Nagy G.).

Mártély: Szénási – Papp N., Jesenszki, Papp Z. (Tóth E., 84.), Sörös (Nagy N., 56.), Meslényi (Asztalos, 67.), Papp E., Paku (Székely, 67.), Borbás Á., Brizik-Bodrogi, Kovács Á. Játékos-edző: Brizik-Bodrogi István.

Makó II.: Miklós M. – László L., Pataki (Radnai, 61.), Bakos, Juhász D. (Pepó, a szünetben), Horváth G., Dongó, Rakity, Sinka, Kardos, Bán (Petrovics, a szünetben). Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Papp E. (11., 65.), ill. Dongó (8.).

Jók: mindenki, ill. Miklós M.

Ásotthalom–Sándorfalva 0–0

Ásotthalom, 120 néző. Vezette: Hegyesi Gábor (Szeles, Tihanyi).

Ásotthalom: Karácsonyi – Szabadi, Horváth B., Bokányi B. (Kukli, 62.), Kothencz (Gercsó, 80.), Papdi G. (Szilágyi, a szünetben), Király, Sándor S., Hevesi M., Dobák T. (Víg, 72.), Vetstein. Edző: Hevesi Tibor.

Sándorfalva: Franciskovic – Szabó R., Borgulya, Faragó-Barát, Gulyás (Farkas F., 75.), Kókai, Pécsi, Góra (Farkas Á., 69.), Tápai (Kalapács, 62.), Kovács V. (Makra, 71.), Tóth L. (Ábel T., 85.). Edző: Kurucsai András.

Kiállítva: Faragó-Barát (54.).

Jók: Szabadi, Horváth B., Sándor S., ill. mindenki.

Szeged Pázsit SE–Mindszent 3–2 (1–2)

Újszentiván, 100 néző. Vezette: Zámbó Gábor (Soós, Halász).

Szeged Pázsit SE: Jaksa – Tóth B., Tóth G., Kasza, Galiba (Ludányi, a szünetben), Tranger (Zádori, 89.), Vékes (Lajkó, a szünetben), Gárgyán, Tóth Z. (Harcel, a szünetben), Molnár G., Rózsa (Túri, a szünetben). Edző: Arató Tamás.

Mindszent: Kosztolányi – Bereczki, Friedl, Ménesi, Bartyik N., Rakozov, Tóth L. (Mucsi, 52.), Szőke S. (Ajtai, 60.), Gémes (Babcsán, 52.), Bartyik R., Mohácsi. Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Vékes (2.), Harcel (52.), Tranger (68.), ill. Bartyik N. (16.), Szőke S. (21.).

Jók: mindenki, ill. Bartyik N.

Tudósítók Sallai Róbert (Csanytelek), Brizik-Bodrogi István (Mártély), Hevesi Tibor (Ásotthalom), Arató Tamás (Szeged Pázsit SE), Bazsó Ferenc (Üllés), Horváth Zoltán (Székkutas), Kun-Szabó Tibor (Csengele).

Üllés–St. Mihály 1–1 (0–1)

Üllés, 50 néző. Vezette: Gargya Balázs Gábor (Vida, Vereska H.).

Üllés: Fekete Já. – Cseh, Király, Bakó (Fekete Jó., 85.), Gyuris N., Jánk, Csonka, Homoki (Makkos, 73.), Tóth T. (Bazsó F., 80.), Huszár (Bacsa, 60.), Zámbó. Edzők: Bazsó Ferenc és Polgár Attila.

St. Mihály: Garamvölgyi G. Csobán R., Csobán K., Huszár, Kopasz, Belaidi, Baján, Kovács B. (Nagy N., 62.), Olajos, Klippel, Andróczki. Edző: Pikó László.

Gólszerzők: Zámbó (87.), ill. Klippel (27.).

Kiállítva: Klippel (89.).

Jók: Tóth T., Zámbó, Jánk, ill. Garamvölgyi G., Olajos, Csobán R., Csobán K.

Székkutas–Apátfalva 8–0 (4–0)

Székkutas, 60 néző. Vezette: Tapodi Péter Ádám (Csöngető, Kucsora).

Székkutas: Juhász M. – Varga M. (Csorba, a szünetben), Kis Á., Kis D., Szikszai (Kaszás, 69.), Daraki, Papp M. (Szántó, 64.), Németh D. (Árgyelán, 54.), Virág, Szabó I., Rácz D. (Domján, 54.). Edző: Horváth Zoltán.

Apátfalva: Szalkai – Keresztúri, Dimovics, Sinoros-Szabó M. (Imre C., a szünetben), Cseskó, Langó (Vincze G., 69.), Pászti (Varga Sz., a szünetben), Tóth L., Türk, Váczi, Fodor. Edző: Karsai Gábor.

Gólszerzők: Szabó I. (11., 27., 65.), Rácz D. (44.), Daraki (45.), Papp M. (54.), Domján (68.), Árgyelán (78.).

Jók: Szabó I., ill. senki.

Csengele–Bordány 1–3 (0–0)

Csengele, 50 néző. Vezette: Bálint Dániel (Paczér, Mígh).

Csengele: Mindák – Lajos T., Kócsó, Bencsik (Bosánszki M., 69.), Nagy T., Barta, Versegi (Ormándi, 81.), Novák, Tóth Szi., Bárkányi, Szalai. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Bordány:Grund – Sólya (Pióker Ta., a szünetben), Meszes (Heipl, 69.), Vincze P. (Gyuris M. 81.), Visnyei, Mihalkó M., Rácz M. (Fodor Á., 75.), Kis L., Baka, Krizs, Kovács P. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Barta (54.), ill. Pióker Ta. (90., 94.), Baka (93.).

Jók: Nagy T., Tóth Szi., Bárkányi, Bencsik, ill. Mihalkó M., Kis L., Baka.