Az egyik, ha nem a legkeményebb mérkőzéssel kezdődik a 2022–23-as szezon a férfiasztalitenisz-extraligában a Floratom Szeged AC számára. A Tisza-partiak ugyanis a regnáló bajnok PTE-PEAC csapatát fogadják szombaton 11 órától. A baranyaiak a Bajnokok Ligájában a baszkföldi Irúnban szerepeltek csütörtökön és pénteken, innen érkeznek Szegedre. A mérkőzés érdekessége, hogy egyből visszatér Szántosi Dávid, hiszen a fiatal játékos tavaly még a Flor­atomban játszott, az új szezonban már a pécsieknél szerepel.

Az U21-es szabálynak megfelelve a szegedi klubhoz Varga Botond érkezett: a 14 éves játékos harmadik lett a serdülők Európa-bajnokságán, a Floratomnál pedig azt remélik, sokat fejlődik majd az idei évben. Maradt a keret tagja Vitsek Iván, Pető Zoltán és Lukács Levente is, érkezett viszont Szerbiából a védekező stílusú játékos, Tepity Peró, valamint visszatért a klubhoz Kószó Attila, aki legutóbb Komlón játszott.

– A tisztes helytállás lehet a célunk szombaton. Nincs könnyű sorsolásunk, hiszen a következő fordulóban a Celldömölk vendégei leszünk. A célunk a biztos bennmaradás elérése ebben a szezonban – mondta a rajt előtt Lukács Levente, a csapat edzője. Ez, vagyis a biztos bennmaradás egyébként a nyolcadik helyet jelenti az extraligában, azaz azt a pozíciót, ahol az előző kiírásban is végzett a csapat. A Floratom a hazai mérkőzéseit továbbra is a Móricz tornateremben, a Déryné u. 7. alatt játssza, itt fogadja holnap 11 órától a Pécset is.

A klub idén indít csapatot az NB III.-ban is, a dél-alföldi csoportban szereplő kettes számú csapat vasárnap 15 órától a Jászkun Volán SC Szolnok ellen kezdi meg a szezont, szintén hazai pályán.