Szerdán 18.45-től szezonbeli első tétmérkőzését játssza a Goodwill Pharma Szeged férfi jégkorongcsapata: a Tisza-partiak a magyar kupa első fordulójában az Újpesti Jégkorong Akadémiával játszanak idegenben.

– Az ellenfelünket fiatal, tehetséges játékosok alkotják, az akadémián minőségi munka folyik. Nehéz feladat lesz megnyerni a párharcot, de ez a célunk, hiszen csábítóan hangzik, hogy ott lehetünk a legjobb nyolc között. Felkészültünk, jól áll a csapat, ezt bizonyítja, hogy edzőmeccsen kétszer is megvertük az OB II-es címvédő MAC Ikonok együttesét. Ezeken a meccseken nem csak az eredménnyel, de a mutatott játékkal is elégedett voltam, jó a kollektíva, összeszokott soraink vannak, mindenki tudja a dolgát a pályán. Nyerni szeretnénk az újpestiek ellen már az első meccsen is, a visszavágón pedig a továbbjutás lesz a cél. Azt egyelőre nem tudjuk, ez utóbbit hol rendezik, mindenesetre bízunk benne, hogy Szegeden léphetünk majd jégre – mondta a klub honlapján Zoran Jaramazovic, a szegediek edzője.

Az tehát még kérdéses, hogy október 19-én majd hol játsszák a párharc visszavágóját. A magyar kupa idei kiírásában 13 csapat indul, az első három fordulóban az oda-visszavágós párharc egyyütes eredménye dönt a továbbjutásról, majd a Final Fourban már egy mérkőzésen dől el a továbbjutó, és a végső helyezés.