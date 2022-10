Pick Szeged–Elverum Handball ()

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 5. forduló. Szeged, Pick Aréna, dr. Bérczy Mihály sportcsarnok. Vezeti: D. Martins, R. Martins (portugálok).

Pick Szeged: Alilovic 1 – Sostaric 2, Tönnesen 4, Bombac 4, Rosta 3, Mackovsek 1, Szita. Csere: Gaber, Garciandía 1, Martins, Blonz. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Elverum Handball: Imsgard – Berg 2, Hedberg 1, Fingren 2, Blomgren, Langaas 1, Gröndahl 2/1. Csere: Porkelsson, Borzas 1, Awad. Vezetőedző: Börge Lund.

Hétméteres: -, ill. 2/1.

Kiállítás: 2, ill. 0 perc.

27. perc: három perc és ötvenegy másodperc van hátra a szünetig, időt kér Pastor.

26. perc: Martins gólja érvénytelen, már belesípoltak a játékvezetők, támadhatnak a vendégek. Majdnem labdát szerez a portugál, de nem, így ziccer Bergnek, 15-9.

25. perc: Garciandía lövi ki a hosszú felsőt, 15-8. Elszórja a labdát az Elverum.

24. perc: Blonz a balszélről, Imsgard védi a feje fölé lőtt labdát. Borzas kisodródva, Alilovic betakarta a folyosót, ahova mehetett a labda.

23. perc: Alilovic újabb védése után visszakerül a labda a vendégekhez, Fingren lövését már nem tudja hárítani, 14-8.

22. perc: ismét ökölbe rándulnak a horvát kapus kezei, szép védés Alilovictól. A tizenegyedik perc óta jó hangulat uralkodik a Pick Arénában, amit jó játékkal hálál meg eddig a csapat. Alilovic és a kapufa ismét, közösen, majd az üres kapuba vágja a labdát, 14-7.

21. perc: Sostaric fut be a szélről, középről lőhet tisztán, 13-7. Berg lő hat méterről, Alilovic a kapufára tenyereli a labdát.

20. perc: újabb norvég ziccer végzi a kapufán.

19. perc: Gröndahl átlövése nem talál kaput, majd a gyors szegedi támadás végén Sostaric jön ki a ziccer, 12-7. Időt kérnek a vendégek!

18. perc: Bombac talál be estében, 11-7.

17. perc: Garciandía érkezik a pályára, Tönnesen kap pihenőt.

16. perc: Sostaric belül védekezés miatt újabb hétmétereshez jut az Elverum. Akárcsak az elsőnél, most is Alilovicot élteti a közönség, de most nem segít. Gröndahl bevágja a labdát a bal alsóba, 10-7.

15. perc: a bal oldali kapufáról vágódik be Mackovsek átlövése, 10-6.

14. perc: jó kapusnak van szerencséje, tartja a mondás. Norvég büntető csattant a kapufán. Tönnesen élvezi a játékot, 9-5. Hedberg a jobbszélről, bepattintja, 9-6.

13. perc: a Magyarországon is megfordult szerb válogatott balátlövő, Uros Borzas góljával 7-5. Tönnesen már a harmadik találatát jegyzi, 8-5.

12. perc: Rosta harcol a beállóval, 2 perces kiállítás a "jutalma".

11. perc: eddig tartott a szegedi B-közép tüntetése, 10:01-től mindent beleadva elkezdték a szurkolást. Tönnesen játssza magát ziccerig, 7-4.

10. perc: Mackovseknek adják fel a labdát, Imsgard véd, majd Bombac ismétel, és Imsgard is.

9. perc: hosszú szegedi támadás, szabaddobás, egy passz maradt.

8. perc: Berg lő nagy átlövésgólt, 5-4. Tönnesen asszisztjából Rosta szerez gólt, 6-4. Neki ez már a harmadik ma.

7. perc: rendezetlen fal ellen Fingren, majd Bombac válaszol gyorsan, 5-3.

6. perc: Langaas beállóból, 4-2.

5. perc: Rosta ziccerét kirúgja Imsgard. Egyelőre csere nélkül játszik a Pick, így a balszélen Szita támad, aki védekezésben a kettes pozíciójában játszik.

4. perc: Gröndahl szerzi az első norvég gólt, 3-1. A szegedi B-közép csendben, az oldallátóról viszont jön a biztatás, miközben Tönnesen talál be 4-1.

3. perc: Alilovic véd átlövését, egyelőre a norvég szurkolók hangja hallatszódik csak. Bombac, 3-0.

2. perc: Rosta üt be egy majdnem veszett labdát, 2-0.

1. perc: szegedi támadással indul a mérkőzés, az első gólt pedig Rosta szerzi beállóból, 1-0. Kis túlzással síri csend az arénában, a Pick-szurkolók egyelőre csendben ülnek a lelátón.

18.42: megérkeztek a pályára a csapatok, a Bajnokok Ligája himnusza után kezdődhet a mérkőzés.

18.35: érkeztek szurkolók Norvégiából is, nagyjából harmincan.

18.30: a szegedi csapatból ismét hárman kulcsember hiányzik, akárcsak a szombati veszprémi mérkőzésen. Bánhidi Bence, Mikler Roland és Sebastian Frimmel. A fiatalok közül a kapus Luka Krivokapics, valamint Radvánszki Zsolt és Molnár Robin került be a tizenhatos meccskeretbe.

18.25: a BL-honlap is emlékeztetett rá, hogy bár a szegediek eddigi öt meccsükből négyet megnyertek a norvégok ellen, éppen legutóbb szenvedtek tőlük vereséget, ráadásul itthon. Az előző idényben még az újszegedi sportcsarnokban győzött az Elverum 34–30-ra,

18.20: – Nem vagyunk jó helyzetben, nagy szükségünk lenne már egy győzelemre. A Veszprém elleni magyar bajnoki mérkőzésen a második félidőben nyújtott játékunk ígéretes volt, arra kell építenünk a jövőben – nyilatkozta a mérkőzés előtt a Bajnokok Ligája hivatalos honlapján Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged vezetőedzője.

18.10: üdvözöljük olvasóinkat a Pick Arénából. Fontos nap a mai a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának életében, ugyanis eljött az a mérkőzés, amelyet semmilyen áron sem veszíthet már el a Bajnokok Ligájában. Az ellenfél a norvég bajnok Elverum lesz 18.45-től, amely a Tisza-partiakhoz hasonlóan eddig mind a négy találkozóját elvesztette a B csoportban.