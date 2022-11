Legutóbb a 2007-es németországi világbajnokságon bíráskodtak magyar játékvezetők férfi kézilabdában. Herczeg Péter és Südi Péter a 2005-ös és 2007-es tornán vett részt. A Bíró Ádám, Kiss Olivér duó olyan párosok közé csatlakozik most, mint a Keszthelyi László-Márki László, a Somhegyi Csaba-Szendrey Péter vagy a Klucsó Jenő-Lekrinszki Tivadar.

– Reméljük, most már tényleg pályára léphetünk a világbajnokságon játékvezetőként, hiszen a legutóbbi világeseményre már jelölt bennünket az IHF tartalék-játékvezetőknek és be is hívtak bennünket, de sajnos Ádám pozitív koronavírus-tesztje miatt akkor nem utazhattunk el Egyiptomba – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Kiss Olivér.

Bár hivatalosan most jelentette be a nemzetközi szövetség, hogy számítanak a munkájukra, Olivér úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak kommunikációjából már sejtették, hogy kaphatnak meghívót.

– Óriási öröm számunkra, hogy világbajnoki mérkőzést vezethetünk, nem tudom mihez hasonlítani ezt az érzést. Az biztos, hogy ez egy újabb szép lépcsőfok számunkra, amiért nap mint nap dolgozunk Ádámmal, illetve rengeteg segítséget kaptunk mentorunktól, Soós Balázstól is ehhez. Szépen haladunk előre a kitűzött terveinkkel – összegezte.

A világbajnoki meghívó különleges felkészülési időszakot nem igényel, ugyanis a bírópáros napi edzésben van, rendszeresen vezet mérkőzéseket.

– A fizikai teljesítményünket folyamatosan nyomon követte eddig is az IHF, annyi újdonság lesz az egészben, hogy kaptunk egy mentort. A tavalyi olimpiát követően visszavonult, addig a világ legjobb párosának tartott spanyol duóból Ángel Sabroso mentorként segíti majd a munkánkat. Megnézni a meccseinket és átbeszéljük az ítéleteket – árulta el.

A 2023-as férfi kézilabda-világbajnokságot Lengyelország és Svédország közösen rendezi meg. Magyarországot a D jelű négyesbe sorsolták össze Izlanddal, Portugáliával és Dél-Koreával. A csoportmeccsek 18 órakor és 20.30-kor kezdődnek majd, a magyarok a svédországi Kristianstadban lépnek pályára.