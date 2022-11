KÉZILABDA

Lány U19, I. osztály, Keleti csoport: PC Trade SZNKE (13.)–Debreceni VSC (2.) 31–45 (10–27)

PC Trade SZNKE: Budai B., Jovanov L., Porobic Z. – Vadkerti L., Dudás D. 11, Gyukics K. 3, Dobó K. 1, Rácz P. 1, Kószó M. 3, Bereczky B. 1, Bozsoky B. 6, Dani Z. 1, Gyenes I. 4. Edzők: Baunok Bernadett, Vadkerti Attila.

Baunok Bernadett: – Az első félidőben jóval a tudásunk alatt játszottunk, túlságosan tiszteltük a veretlen ellenfelünket. A második félidőre sikerült rendeznünk a sorainkat, védekezésben és támadásban is több szép megoldást sikerült megvalósítani a csapatunknak.

Lány U19, II. osztály, Keleti csoport: Hódmezővásárhelyi LKC (6.)–Gödi SE (8.) 22–28 (14–13)

HLKC: Török, Magyar – Papp, Petróczi 5, Fejes, Rácz 3, Nagygyörgy 4, Prikler 3, Földesi 1, Balázs, Körtvélyessy L. 4, Czirok-Balázs 1, Kővári 1, Körtvélyessy K. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – Az egész mérkőzés alatt nem állt össze a védekezésünk, egy az egyben rendre megvertek minket az ellenfél játékosai. Az első félidőben a támadójátékunk még viszonylag jól működött, amellyel sikerült vezetnünk a szünetben. Sajnos a második játékrészben már a támadásoknál is nagyon sokat hibáztunk, illetve folyamatosan emberhátrányban kellett kézilabdáznunk. Ezt már nem bírtuk el, így sima vereség lett a vége.

Lány U19, II. osztály, Keleti csoport: FKSE-Algyő (2.)–Borsod Sport klub (3.) 30–29 (18–18)

FKSE-Algyő: Szilágyi, Löszter – Lantos, Belovai 2, Mircse 1, Kovács, Sulyok 3, Behan 5, Konkoly 5, Farkas 1, Nagy F., Füzesy 2, Prezenczki, Nagygyörgy 3, Kárász 3, Balogh 5. Edzők: Zsilák Katalin, Gera Pál.

Gera Pál: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ennek szellemében készültünk a héten. Összességében elégedettek voltunk a lányok teljesítményével, amiket előzetesen megbeszéltünk, próbálták maximálisan véghez vinni a pályán. Talán a helyzetkihasználásaink és az első félidei védekezésünk lehetett volna még egy picit jobb, de ettől függetlenül le a kalappal a lányok előtt, megérdemelten győztünk.

LABDARÚGÁS

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 11. forduló: Kecskeméti TE LA–Szeged-Csanád GA 2–2 (2–0)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Mahler Á. (Ördög, 65.), Beder, Müller, Martonosi, Mayer (Sipos, 70.), Kocsis, Doszkocs, Szanka, Kalmár, (Tóth-Sági, 51.), Horváth. Vezetőedző: Kovács Péter.

A szegedi gólszerzők: Tóth-Sági (56.), Kristóf (öngól, 67.).

Kovács Péter: – Az egész mérkőzésen a saját térfelén masszívan védekező ellenfelet kellett feltörni, amely az egyik legnehezebb feladat a futballban. Az első félidőben elkerülhető gólokat kaptunk, amelyek után a második félidőben megmutatta a csapat a mentális erejét, hiszen nagy hittel és türelmes játékkal sikerült egyenlíteni, és a győzelem lehetősége is benne volt a végjátékban. Gratulálok a gyerekeknek ehhez a mentalitáshoz.

MLSZ országos U15, alap csoport, 9. forduló: Szeged-Csanád GA–Monori SE 4–2 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Sólya – Vincze (Kincses, 41.), Szatmári (Pipis, 65.), Lukácsi, Banó-Szabó (Sümeghy, 14.), Karácsonyi (Volford, 65.), Sándor, Tóth N., Gallyas (Lakatos, 41.), Vásárhelyi, Szőke. Vezetőedző: Kikity Márió.

A szegedi gólszerzők: Gallyas (3.), Karácsonyi (46.), Lukácsi (80.), Lakatos (82.).

Kikity Márió: – Nagyon nehéz és fontos győzelem volt. Nem az első alkalom, hogy a kispadról érkező játékosok hozzák a különbséget. A szezon egy olyan szakaszában vagyunk, amely fizikálisan és mentálisan is nagyon megterhelő, ezért nagy erőfeszítéseket kell tennünk. Hátrányból felállni és győzni sohasem könnyű feladat. Hátra van még három mérkőzés, tovább kell küzdenünk, és meg kell próbálnunk megnyerni ezeket a meccseket.

MLSZ országos U17, alap csoport, 10. forduló: Újpest FC–Szeged-Csanád GA 0–3 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Kenyeres – Botic, Sándor (Szilágyi, 67.), Bozsik, Boda, Milencovici, Ördög (Simon, 76.), Gera (Farkas, 83.), Dianovszky, Budai, Mikó. Vezetőedző: Igor Bilic.

Gólszerzők: Milencovici (7.), Mikó (48.), Boda (60.).

Igor Bilic: – Az első perctől sikerült a saját ritmusunkban játszani, ha van egy kis szerencsénk, már az első félidőben el tudtuk volna dönteni a mérkőzést. Volt 2-3 nagy helyzetünk és büntetőt is hibáztunk. De semmi nem bírta megzavarni a fiúkat, és ugyanúgy folytattuk a második félidőben is, amelynek meg is lett az eredménye. Gratulálok a csapatnak a kiváló játékhoz, ami külön öröm, hogy az újpesti stáb is megdicsért minket, ez mindent elmond a mérkőzésről.

RÖPLABDA

Őryné Merő Nóra lány U13 országos minibajnokság, II. osztály, Közép csoport, alapszakasz: Emericus A–Szegedi RSE Narancs 1:2 (17, –14, –14), KSE U13 sárga–Szegedi RSE Narancs 1:2 (19, –13, –23).

A Szegedi RSE Narancs kerete: Jámbor Enikő, Kőmíves Eszter, Czakó Szofi, Zsurka-Abonyi Sarolta, Hackler Hanna, Szalai Dóra, Moore Kate, Meszlényi Alíz, Herédi-Szabó Nóra, Lajos Laura, Mádi Kamilla. Vezetőedző: Váradi Zoltán.

Őryné Merő Nóra lány U13 országos minibajnokság, III. osztály, Közép csoport, alapszakasz: DKLSN 13B–Szegedi RSE Fekete 1:2 (–23, –21, 10), Szegedi RSE Fekete–Belvárosi Röpi Suli 2:1 (–12, 17, 17).

A Szegedi RSE Fekete kerete: Kőmíves Csenge, Sarnyai Csenge, Körmöczi Regina, Körmöczi Eliza, Szepes Zinka, Rehák Hajnalka, Kanyári Lea, Kocsis Léna, Kovács Kíra Korina, Szalai Zora, Csapó Zsófia, Fritz Nóra, Fritz Bella. Vezetőedző: Magos-Dóra Annamária.

Dunszt Ferenc fiú U13 országos minibajnokság, I. osztály, alapszakasz: ÉDRA-MÁV Előre Akadémia A–Szegedi RSE 0:3 (–12, –23, –19), Szegedi RSE–MEAFC-Felsőzsolca 2:1 (17, –18, 21).

A Szegedi RSE kerete: Biacsi Bence, Draskóczy Ede, Tari Bence, Retek Kristóf, Varga Zénó, Csorvási Balázs, Őzhelyi Énók Soma, Papes Bence. Vezetőedző: Honti Szilárd.