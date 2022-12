Habár a játékosok a pihenőjüket töltik, majd a januári világbajnokságra készülnek, a szakvezetés nem tétlenkedik. Az OTP Bank-Pick Szeged együttese bejelentette, hogy jövő nyártól a keretet erősíti a 24 éves norvég kapus, Emil Kheri Imsgard.

– Örömmel jelentem be, hogy a fiatal, tehetséges norvég válogatott kapussal, Emil Kheri Imsgarddal sikerült megállapodnunk, aki így 2023. július 1-jétől minket erősít majd. Klubunk hároméves szerződést kötött vele, úgy gondolom, hogy egy tehetséges, sokra hivatott hálóőr érkezik hozzánk, aki remek párost alkothat majd Mikler Rolanddal. Roli tapasztalt sportoló, biztos vagyok benne, hogy rengeteget segít majd új társának, aki sokat tanulhat tőle – nyilatkozta az OTP Bank-PICK Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter.

A játékos október elején a Hamar Arbeiderblad című napilapnak adott interjúban közölte, hogy jövő nyáron távozik a norvég Elverumtól, és Szegedre szerződik. Átigazolásának hírét akkor Nils Kristian Myhre, az Elverum HB sportigazgatója is megerősítette.

– Nagyon megtisztelő érzés, hogy ilyen lehetőséget kaptam, és egy ilyen fantasztikus klubban folytathatom a pályafutásomat. Amikor először megismertem az OTP Bank-PICK Szegedet, már akkor megtetszett a csapat, az a légkör, ami körülveszi Szegeden a kézilabdát. Tudom, hogy mindent beleadok majd a pályán, és mindent megteszek azért, hogy sikereket érjünk el közösen a fantasztikus szurkolótáborral – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján Emil Kheri Imsgard.

Emil Kheri Imsgard 1998. március 6-án Hamarban látta meg a napvilágot. A norvég válogatott kapus a 2018–2019-es idényben az Elverumban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, előtte már többször is keretben volt. 197 centiméter magas, négyszeres norvég bajnok és kupagyőztes. Az idei szezonban lejátszott tíz mérkőzésen 70 védést mutatott be, ez 24 százalékos hatékonyság, és adott már négy gólpasszt is.

Emil Kheri Imsgard Kent Robin Tönnesen és Alexander Blonz után a harmadik norvég játékosa lesz az OTP Bank-Pick Szegednek. Imsgard az Elverum idei szegedi fellépésén már megismerkedetett a közönséggel és a rá rendszeresen váró hangulattal is. Akkor és a visszavágón is nyertek a Tisza-partiak: előbb 30–23-ra, majd Norvégiában 34–32-re.