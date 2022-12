– Köszönöm szépen az érdeklődést, teljesen jól vagyok – válaszolta Nagy Martin, amikor hogy léte felől érdeklődtünk telefonon. – Sikerült visszatérnem fizikálisan arra a szintre a nyári bokatörésem után, ahova szerettem volna. Az viszont nem titok, hogy a következő szezonra nem élt opciós jogával a Gummersbach, idén pedig még nem kaptam lehetőséget bemutatkozni a Bundesligában Gudjon Valur Sigurdsson vezetőedzőtől – mesélte csalódottan.

Bajnokként jutott vissza az első osztályba a nyáron a soraiban a VfL Gummersbach – Nagy kulcsszerepet vállalt ebből –, amelynek a fiatal kapus súlyos sérülése miatt igazolnia kellett erre az idényre. A svéd tehetségre, Fabian Norstenre esett a választásuk, aki Nagy felépülése óta is kirobbanthatatlan a meccskeretből, az első számú szerb válogatott Tibor Ivanisevicsről pedig ne is beszélve.

– Sikerült jó formába lendülnöm az edzéseken, illetve folyamatosan pályára lépek a második csapatunkban is. Sajnos most megtapasztom a profi sport brutalitását, amit nehezen viseltem. Legkésőbb a nyáron biztosan klubot váltok, de amennyiben a télen érkezik olyan megkeresés, ami előnyös számomra, akkor nem zárkózom el tőle. Mentálisan próbálok erős maradni, már a következő szezon lebeg a szemeim előtt – folytatta. A Gummersbach jövőre Ivanisevics mellé leigazolta a rutinos német hálóőrt, Daniel Rebmannt.

Nagy Martin csapata – igaz sajnos nélküle – pazar szezont fut. A Bundesligában a kilencedik helyen állnak, a kupában pedig a TBV Lemgóval a négyes döntőért játszanak majd. A magyar kapus úgy fogalmazott, nagy show lenne bejutni, hiszen a kölni helyszín mindössze negyven kilométerre van Gummersbachtól, így biztosan sokan elmennének őket biztatni a Lanxess Arénába.

A bokatörés utáni mellőzöttség mellett így is akadt örömre oka a sportban. Chema Rodríguez szövetségi kapitány meghívót küldött neki a magyar válogatott bő keretébe, a januári világbajnokságra készülő szűk listára viszont már nem került fel.

– Jólesett a lelkemnek ez a meghívó. Úgy érzem, az előző szezonokban nyújtott teljesítményemmel megdolgoztam érte, de sajnos a bokatörés sok minden megváltoztatott. Mindent megmozgatok, hogy hamarosan be is mutatkozzak a felnőttválogatottban – mondta Nagy Martin, akinek leigazolása két Bajnokok Ligájában érdekelt csapatnál is szóba jött, de végül nem jött létre a klubváltás.